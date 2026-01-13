ES no topo!

Adolescente capixaba conquista título nacional na vela

Aos 13 anos, Lidia Monike Santos Barbosa conquistou o 1º lugar na categoria Juvenil Feminino no Campeonato Brasileiro da Classe Optimist

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 02:53

A capixaba Lidia Monike Santos Barbosa conquistou o 1º lugar na categoria Juvenil Feminino no Campeonato Brasileiro da Classe Optimist Crédito: Heitor Croce

Aos 13 anos, Lidia Monike Santos Barbosa já começa a escrever uma trajetória promissora na vela brasileira. A atleta do Iate Clube do Espírito Santo conquistou o 1º lugar na categoria Juvenil Feminino no Campeonato Brasileiro da Classe Optimist, que está sendo realizado entre os dias 5 e 15 de janeiro de 2026, em Itaparica, na Bahia, com sede no Yacht Clube da Bahia.

Lidia ingressou na Escola de Vela Cabo Velho, do Iate Clube do Espírito Santo, em março de 2025, após se destacar no projeto social Programa Forças no Esporte (PROFESP), executado pela Marinha do Brasil. Reconhecendo o talento, a dedicação e o potencial esportivo da jovem atleta, o ICES acolheu Lidia em sua base de formação, apostando no desenvolvimento da velejadora.

Estreia nacional no Campeonato Brasileiro

O Campeonato Brasileiro de Optimist marcou a primeira competição nacional de Lidia, tornando o resultado ainda mais significativo. A conquista evidencia o talento individual da atleta e reforça a importância dos projetos sociais como porta de entrada para o esporte de alto rendimento, além do papel fundamental do clube na formação e no acompanhamento desses jovens talentos da vela capixaba.

O comodoro do Iate Clube, Fabiano Pereira afirma que investir na base é essencial para o futuro do esporte. Ele destaca que o ICES fica muito feliz em poder ajudar a descobrir e desenvolver esses jovens atletas, dando condições para que eles cresçam no esporte e na vida.

A formação começa desde a base. Os projetos sociais que apoiamos, como o Vela para Todos, são verdadeiros celeiros de grandes talentos. Talento não falta; o que muitas vezes faltam são oportunidades. Fabiano Pereira Comodoro do Iate Clube do Espírito Santo

