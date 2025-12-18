Home
Ranking Capixaba de vela premia atletas no Iate Clube

Com 150 competidores em 13 modalidades, evento confirma o Espírito Santo entre as forças do esporte náutico no país

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:24

O Iate Clube do Espírito Santo (ICES) divulgou os vencedores do Ranking Capixaba de Vela 2025. Cerca de 150 atletas participaram das regatas ao longo da temporada, em um ciclo destacado pelo crescimento técnico da vela capixaba.

A premiação contemplou o desempenho dos atletas nas três grandes categorias da modalidade: Oceano, Monotipos e Wind. Para o comodoro do Iate Clube Fabiano Pereira, a força da vela capixaba é reflexo direto da tradição do Estado em revelar talentos e do trabalho contínuo realizado pelo clube.

"O Espírito Santo é berço de grandes velejadores, e o Iate Clube acompanha de perto essa evolução. Temos orgulho de apoiar atletas que hoje competem em nível nacional e internacional e de oferecer uma estrutura que impulsiona o crescimento da modalidade. A vela faz parte da identidade do ICES e do Espírito Santo, e seguiremos contribuindo para que o Estado continue se destacando no cenário esportivo brasileiro", afirmou o comodoro.

Ranking Capixaba de Vela 2025 premia atletas no Iate Clube do Espírito Santo
Ranking Capixaba de Vela 2025 premia atletas no Iate Clube do Espírito Santo Crédito: Iate Clube do Espírito Santo (ICES)

Veja a lista dos ganhadores

CATEGORIA WIND

Windsurf Foil

  1. Eduardo Costa Gomes
  2. Rômulo Finamore Neto
  3. Daniken

Windsurf Start

  1. Fabrício Massariol
  2. Peter Nothaft
  3. Antonio Rodrigues F. Junior

Formula Windsurf

  1. Ricardo Conde
  2. Marcelo Sardenberg

CATEGORIA MONOTIPOS

Dingue

  1. André Felipe R. dos Santos / Felipe Dimas
  2. Carlos R. Nascimento / Ester Bones Feitosa
  3. Gabriel Saade Pagani

Optimist Estreante

  1. Guilherme Abaurre
  2. Lídia Monike
  3. Catarina

Optimist Veterano

  1. Nicholas Junge
  2. Pedro Bastos
  3. Caetano Fidalgo

ILCA 4

  1. Lívia Tavares
  2. Torben Diniz
  3. Joaquim Pinheiro

ILCA 7

  1. Claudio Saade
  2. Willian Brown
  3. Marlon Oliveira

Snipe

  1. Bruno Falco & Luciana
  2. Eduardo Bediaga & Henrique Pradal
  3. Rodrigo Stephan & Fabiano Drumond

CATEGORIA OCEANO

ORC

  1. Aventureiro 3M
  2. Bravo
  3. Bravissimo

RGS A

  1. Mariscal
  2. Absoluto
  3. Shark II

RGS B

  1. Namastê
  2. Lucky Ladie
  3. Eddie

RGS Cruiser

  1. Mestre Álvaro III
  2. Albatroz
  3. San

