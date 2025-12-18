Ranking Capixaba de vela premia atletas no Iate Clube

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 14:24
O Iate Clube do Espírito Santo (ICES) divulgou os vencedores do Ranking Capixaba de Vela 2025. Cerca de 150 atletas participaram das regatas ao longo da temporada, em um ciclo destacado pelo crescimento técnico da vela capixaba.
A premiação contemplou o desempenho dos atletas nas três grandes categorias da modalidade: Oceano, Monotipos e Wind. Para o comodoro do Iate Clube Fabiano Pereira, a força da vela capixaba é reflexo direto da tradição do Estado em revelar talentos e do trabalho contínuo realizado pelo clube.
"O Espírito Santo é berço de grandes velejadores, e o Iate Clube acompanha de perto essa evolução. Temos orgulho de apoiar atletas que hoje competem em nível nacional e internacional e de oferecer uma estrutura que impulsiona o crescimento da modalidade. A vela faz parte da identidade do ICES e do Espírito Santo, e seguiremos contribuindo para que o Estado continue se destacando no cenário esportivo brasileiro", afirmou o comodoro.
CATEGORIA WIND
Windsurf Foil
Windsurf Start
Formula Windsurf
CATEGORIA MONOTIPOS
Dingue
Optimist Estreante
Optimist Veterano
ILCA 4
ILCA 7
Snipe
CATEGORIA OCEANO
ORC
RGS A
RGS B
RGS Cruiser
