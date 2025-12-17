Corrida de Rua

Piúma recebe 8ª edição da Corrida Paletitas, em janeiro

Prova de 8 km será realizada ao longo da orla da cidade do Sul do Espírito Santo

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 14:00

A 8ª edição da Corrida Paletitas acontece no dia 11 de janeiro, em Piúma. A prova de 8 km será realizada ao longo da orla da cidade do Sul do Espírito Santo.

A competição vai ferecer uma premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados nas categorias Geral Masculino e Feminino, além de troféus por faixa etária, categoria Morador de Piúma e categoria Colaborador do Grupo Lamoia.

As inscrições estão abertas no site oficial www.corridapaletitas.com.br, com possibilidade de parcelamento em até três vezes no cartão de crédito.

8ª CORRIDA PALETITAS

Data: 11 de janeiro de 2026 (domingo)

Local: Avenida Beira Mar, próximo à Academia Clube do Farol, nº 2834, Monte Agha I — Piúma/ES

Horários

Concentração: a partir de 6h

Largada Corrida 8 km: 7h

Largada Corrida Kids: por volta das 8h, assim que terminar a prova principal.

Percurso: Prova de 8 km com largada próxima à Academia Clube do Farol, seguindo pela orla até a Ilha do Gambá e retornando ao mesmo ponto

Entrega de kits

Data: 10 de janeiro de 2026 (sábado)

Local e horário: a serem divulgados previamente nas redes oficiais

Valores

1º Lote Promocional: R$ 99,00 + taxa (até 25/11/2025 ou 200 vagas)

2º Lote: R$ 109,00 + taxa (até 10/12/2025 ou 300 vagas)

3º Lote: R$ 119,00 + taxa (até 30/12/2026 ou 200 vagas)

Lote Oficial: R$ 140,00 + taxa (até 04/01/2026)

Corrida Kids:

R$ 65,00 + taxa (1º lote)

R$ 75,00 = taxa (2º lote)

Inscrições no site: [email protected] | www.corridapaletitas.com.br | (27) 3212-7900 (segunda a sexta, 9h às 12h e 14h às 18h) | @corridapaletitas

