Espírito Santo vai receber Vascorrida, em 2026

Além do Rio de Janeiro, corrida de rua do Vasco terá edição na capital capixaba e em Manaus durante o ano corrente

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 22:24

Vascorrida Crédito: CR Vasco da Gama

O fenômeno das corridas de rua vive momento espetacular para os amantes do esporte. Com a crescente na quantidade e na busca por eventos entre a população, a associação do lazer e da saúde com o futebol, uma das grandes paixões do povo brasileiro, parece fazer muito sentido. Tendo isso em vista, o Vasco da Gama passou a promover a Vascorrida, evento próprio de corrida de rua que nasceu no Rio de Janeiro, no ano passado, e que chega ao Espírito Santo, em Vitória, no ano de 2026.

A primeira edição, realizada na capital carioca, foi um sucesso. Com três provas diferentes, de 3km, 5km e 10km, a Vascorrida atraiu mais de dez mil pessoas e sete mil inscritos em 2025. Responsável pela estrutura, o clube forneceu pontos de hidratação, alimentação e áreas de massagem para os participantes.

O percurso da prova mais longa partiu da Avenida Roberto Dinamite, frente à entrada principal de São Januário, e a chegada aconteceu dentro do gramado do estádio cruzmaltino. Após a conclusão do evento, atrações musicais ligadas ao clube se apresentaram, como DJ’s e o grupo Sambarreira.

Na capital capixaba, o evento ainda não tem data ou percurso divulgados. A Vascorrida vai acontecer também em Manaus durante o ano de 2026, e a expectativa é de que outras cidades sejam contempladas pela organização ainda este ano, como afirmou o clube por meio das redes sociais.

"Depois do grande sucesso em São Januário, a Vascorrida entra em uma nova fase e passa a acontecer em diversas cidades do país, levando esporte, saúde e vascainidade para todos os cantos do Brasil. Manaus (AM) e Vitória (ES) já estão confirmadas como sedes da Vascorrida 2026, reforçando a força nacional da torcida do Club de Regatas Vasco da Gama. Em breve, mais cidades, datas e informações sobre inscrições no perfil da @vascorrida. Prepare o tênis. O Vasco vai correr o Brasil inteiro", disse o perfil oficial do clube na publicação.

