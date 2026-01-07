Esporte

Corrida da Penha: especialista dá dicas para evitar lesões e melhorar o desempenho

Especialista reforça que descanso e treinos leves são tão importantes quanto o esforço máximo; veja como ajustar a rotina.

Faltando menos de 90 dias para a Corrida da Penha, estar bem preparado é fundamental tanto para alcançar um bom desempenho quanto para evitar lesões. Pensando nisso, o professor e mestre em Educação Física, Thales Bergantini, compartilha orientações importantes para quem vai participar de uma das provas mais tradicionais do Espírito Santo.

Início gradual e adaptação ao ritmo

Para quem ainda é iniciante ou não tem o hábito de correr, a recomendação é começar de forma gradual. O ideal é realizar caminhadas de três a cinco vezes por semana, durante cerca de duas semanas. Após esse período de adaptação, é possível incluir um trote leve, intercalando momentos de corrida e caminhada.

“Quando a caminhada começar a ficar fácil, é o momento de diminuir os intervalos e alternando com a corrida. Assim, você respeita o descanso necessário e consegue aumentar o volume de treino com segurança”, explica o professor.

Treinos leves também fazem diferença

Já para quem pratica atividade física com regularidade, a orientação é reduzir a frequência dos treinos mais intensos e priorizar corridas de baixa intensidade, aquelas em que é possível manter uma conversa sem dificuldade. Segundo Thales Bergantini, durante a preparação para uma prova, os treinos de alta intensidade devem ocorrer, no máximo, uma vez por semana. “Correr devagar vai te fazer chegar muito mais longe e, consequentemente, correr mais rápido”, destaca.

Semana da prova exige atenção redobrada

Nos dias que antecedem a corrida, o ideal é reduzir o volume e a intensidade dos treinos. Além disso, é importante testar com antecedência os alimentos que serão consumidos antes e durante a prova, evitando surpresas.

No dia da corrida, hidratação e aquecimento são fundamentais. “Durante a prova, beba água em todos os pontos de hidratação. Se possível, molhe o corpo com uma segunda garrafinha”, aconselha o especialista. Exercícios de mobilidade, ativações musculares e caminhadas leves também ajudam a preparar o corpo e prevenir lesões.

Sobre a Corrida da Penha

Com data marcada para 5 de abril, o evento dá o pontapé inicial nas celebrações da Festa da Penha e espera reunir 5 mil pessoas na 13⁠ª edição. Em um percurso de 7 km, entre a Praia de Itaparica e o Parque da Prainha, a corrida une esporte, fé e tradição.

Data: 05 de abril (domingo)

Hora: 6h

Local: Praça do Ciclista, Vila Velha

