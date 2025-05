Vídeo viralizou

Festa da Penha: vestida de Nossa Senhora, bebê encanta fiéis em romaria

Ayla Coelho da Cruz, de apenas 11 meses, chamou a atenção durante a Romaria das Mulheres e também em vídeo nas redes sociais

A devoção e a criatividade de uma família de Vila Velha emocionaram fiéis e internautas durante a Romaria das Mulheres, realizada no último domingo (27), nas celebrações da Festa da Penha. Ayla Coelho da Cruz, de apenas 11 meses, chamou a atenção ao aparecer vestida de Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo. Logo depois, o vídeo com imagens da menina virou, rapidamente, sensação nas redes sociais, alcançando quase 200 mil visualizações em poucos dias. >