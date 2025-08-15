Celebração católica

Festa da Penha 2026: saudação do papa Leão XIV inspira tema; veja datas

O tema da festividade foi divulgado nesta sexta-feira (15). A expectativa é receber milhares de fiéis de todo o país na 456ª edição da celebração mariana

Em 2025, a Festa da Penha reuniu 2,7 milhões de fiés durante os 9 dias de festa Crédito: Gabriela Maia

A maior festa religiosa do Espírito Santo e a terceira maior celebração mariana do Brasil, a Festa da Penha já tem um tema definido para 2026: “Fazei de nós instrumentos da paz”. A celebração acontece entre os dias 5 e 13 de abril do ano que vem, e o anúncio da 456ª edição do evento foi feito nesta sexta-feira (15).

A escolha do tema combinou um acontecimento histórico do Convento, os 800 anos da morte de São Francisco de Assis — o santuário capixaba tem uma capela dedicada ao santo — e, também, a saudação feita pelo papa Leão XIV, ao assumir o pontificado: “A paz esteja com todos vocês!”.

Todos os anos, a festividade reúne milhares de fieis de todo Brasil para as romarias. O trajeto mais conhecido é a tradicional Romaria dos Homens, que tem início na Catedral Metropolitana de Vitória, na Capital, e segue por 14 km até o Parque da Prainha, em Vila Velha. Em 2025, a Festa da Penha reuniu cerca de 2,7 milhões de pessoas em 9 dias de celebração.

Escolha do tema

Nossa Senhora da Penha, santa padroeira do Espírito Santo, também é conhecida como “Mãe da Paz” e protagonizou um episódio que ficou conhecido como "milagre da visão dos holandeses”, em 1640. Segundo relatos, a intercessão de Maria teria transformado o Convento da Penha em uma fortaleza impenetrável, impedindo que os invasores holandeses conseguissem entrar no local.

O guardião e reitor do Convento da Penha, frei Gabriel Dellandrea, explica que, para os devotos, o acontecimento é simbólico e coloca o Convento como o "Castelo da Paz". “Foi a intercessão da Virgem Maria que protegeu o Estado do Espírito Santo, garantindo a paz não só para os freis do convento, mas para todo o povo capixaba. Por isso, o Convento da Penha se transforma nesse Castelo da Paz”, completa o frei.

Em 2026, completam-se 800 anos da morte de São Francisco de Assis, santo presente na devoção popular e conhecido pelas suas orações de paz. “Celebrar a Festa da Penha no ano em que recordamos os 800 anos de morte de São Francisco de Assis é assumir, como Igreja, a missão de sermos semeadores da paz. Inspirados pelo exemplo de Francisco e guiados pelo olhar materno da Virgem da Penha, convidamos cada fiel a transformar oração em compromisso concreto, promovendo reconciliação, diálogo e esperança em nossa sociedade”, completa dom Andherson Franklin Lustoza, bispo-auxiliar da Arquidiocese de Vitória.

A temática também faz alusão à primeira frase dita pelo papa Leão XVI aos fiéis ao assumir a liderança da Igreja Católica: “A paz esteja com todos vocês!" Além disso, também celebra a memória do papa Francisco através da sua mensagem. “Essa saudação, de profundo significado pascal, marcou os primeiros momentos de seu pontificado. A Festa da Penha de 2026 ocorreu nesse contexto. Expressões em favor da paz têm sido constantes em suas homilias e pronunciamentos. Reforçar esse tema, portanto, é fazer eco à saudação pascal do Cristo Ressuscitado, bem como ao clamor pela paz de Francisco e Leão”, explica o Frei Gabriel.

Diante dos índices altos índices de violência, paralela ao acontecimento de guerras e conflitos, o frei Gabriel reforça a importância do tema escolhido “A festa da Penha é um momento devocional, ela tem como o desejo principal ser um momento de oração, mas a oração não pode estar descontextualizada da sua realidade. Nós devemos rezar aquilo que vivemos e vivermos aquilo que rezamos. Então, nesse sentido, a festa quer ser esse apelo também para esse convite da reflexão sobre a paz”.

“O tema sugere um modo de viver ativo e comprometido, despertando nos romeiros e devotos o desejo de, nas mãos do Senhor e contando com a intercessão da Virgem Maria, colaborar de forma pessoal na construção da paz. Este dom não se resume à ausência de conflitos ou à serenidade passiva: é uma graça concedida pelo Senhor Ressuscitado, fonte da verdadeira alegria para a Mãe das Alegrias”, acrescenta o Frei.

Divulgação antecipada

A antecipação do lançamento foi feita com o objetivo de preparar operadores de turismo e os peregrinos com mais antecedência para o evento, uma vez que a Festa da Penha atrai fiéis de todo o país para o Estado. “A festa não é um produto apenas do turismo. Nós estamos falando de um momento de devoção, de oração, mas que muitos fiéis também precisam se programar e se organizar. E eles, ao virem de outros lugares, precisam dessa antecipação” explica o Frei Gabriel.

Como em edições passadas, a programação da Festa da Penha vai contar com missas, romarias, shows, momentos de oração e manifestações culturais ao longo dos nove dias de celebração. A expectativa é receber novamente milhares de fieis pelo compromisso com a paz.

