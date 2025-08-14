Com shows e corrida, Aquaviário têm horários especiais neste fim de semana

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 08:54
Com um fim de semana agitado nas cenas cultural e esportiva no Espírito Santo, o Sistema Transcol e o Aquaviário terão programações especiais para garantir que todo mundo se divirta e, segundo o governo do Estado, tenha o transporte para ir e vir, garantido. E atenção, as alterações já começam nesta sexta-feira (15) e vão até domingo (17).
Na sexta e no sábado (16), acontece o 7º Festival Movimento Cidade, no Parque da Prainha, em Vila Velha. No domingo (17), acontece o +MC, também no Parque da Prainha, e a Corrida da Cooperação, que passará pela Terceira Ponte.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou um reforço especial para os dias do Festival, com horários extras para a linha 635 (Terminal Vila Velha / Prainha), do Transcol, e a linha 402 (Praça do Papa / Prainha), do Aquaviário.
Também no domingo, a Terceira Ponte terá duas faixas interditadas para a realização da Corrida da Cooperação, das 6h30 até as 9 horas. Por conta disso, a linha 402 terá quatro horários diferenciados, às 5h40, 6h05 e 7h30, saindo da Prainha e às 6h40, partindo da Praça do Papa, para facilitar a quem precisa se locomover entre Vila velha e Vitória nesses horários.
No Aquaviário, além desses quatro horários no domingo, haverá extensão nas viagens noturnas, até meia-noite, nos três dias - sexta-feira, sábado e domingo, saindo da Estação Prainha. Veja abaixo:
