Atenção, motoristas!

Como fica o trânsito com viaduto liberado da Rodovia do Sol à Darly Santos

Acesso será liberado parcialmente a partir das 10h desta sexta-feira (15), mas apenas em um sentido; estrutura está interditada desde fevereiro para obras de reforma e ampliação

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:29

Viaduto que liga a Rodovia do Sol à Darly Santos será parcialmente reaberto nesta sexta (15) Crédito: Divulgação DER-ES

O viaduto que liga a Rodovia do Sol (ES 060) à Rodovia Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, volta a funcionar parcialmente a partir das 10h desta sexta-feira (15), segundo o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). A estrutura estava interditada desde fevereiro para obras de reforma e ampliação. O órgão disse que as informações foram passadas pelo Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, responsável pela obra.

O DER-ES explicou que, com a liberação, motoristas que seguem pela Rodovia do Sol da cidade vizinha Guarapari e da Região 5 do município canela verde e precisam acessar a Rodovia Darly Santos ou seguir para o bairro Araçás, por exemplo, já podem utilizar a alça à direita do viaduto para cruzar a Rodovia do Sol e seguir viagem normalmente, como antes da interdição.

O órgão reforçou que a liberação ainda não é total. Quem está na Rodovia Darly Santos e precisa seguir em direção à Praia de Itaparica, por exemplo, deve continuar usando o desvio pela Rua Coronel Otto Neto, atrás do Boulevard Shopping Vila Velha, para depois entrar na Rodovia do Sol – o viaduto segue interditado nesse sentido.

Uma passagem subterrânea continua sendo construída na região em conjunto com uma nova alça de acesso entre as duas rodovias para desafogar o trânsito. A previsão, conforme o diretor-geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas, é de que o restante do complexo viário seja entregue até dezembro deste ano.

Se tudo fluir com normalidade, em dezembro nós estaremos entregando uma via subterrânea para melhorar a mobilidade de bairros como Itaparica e Grande Terra Vermelha. A empresa que construiu ali as duas torres residenciais tem, por obrigação, construir a acessibilidade ao local José Eustáquio de Freitas Diretor-geral do DER-ES

Veja como ficam as rotas

Da Rodovia do Sol (de Guarapari e Região 5) para a Rodovia Darly Santos e Araçás: já é possível usar o viaduto normalmente;

já é possível usar o viaduto normalmente; Da Rodovia Darly Santos para a Rodovia do Sol (sentido Itaparica/Centro de Vila Velha): continua o desvio pela rua Coronel Otto Neto, atrás do Boulevard Shopping Vila Velha;



continua o desvio pela rua Coronel Otto Neto, atrás do Boulevard Shopping Vila Velha; Da Rodovia Darly Santos para a Rodovia do Sol (sentido Guarapari e Região 5): trajeto sem alterações;



trajeto sem alterações; Da Rodovia do Sol (de Itaparica/Centro de Vila Velha) para a Rodovia Darly Santos e Araçás: trajeto sem alterações.



Ainda conforme o DER-ES, O local está sinalizado e conta com apoio de agentes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e da Guarda Municipal de Vila Velha para orientar os motoristas.

Interdições e obras

O objetivo, segundo o DER-ES, é melhorar a mobilidade na região e atender ao crescimento populacional de bairros como Jockey, Pontal das Garças, Darly Santos e Araçás. Desde o fechamento, em 25 de fevereiro, equipes realizam terraplanagem, pavimentação e execução da estrutura de concreto armado da passagem subterrânea. O investimento é de R$ 8 milhões e é custeado pela Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, responsável também por empreendimentos residenciais na área.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta