Viaduto entre Rodovia do Sol e Darly Santos é interditado para obras; veja novas rotas

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) iniciou nesta terça=feira (25) as intervenções no viaduto que fica no entroncamento da Darly Santos com a Rodovia do Sol, próximo ao Boulevard Shopping, em Vila Velha. Haverá interdição no local e não será mais possível passar pelo viaduto por conta das obras de acesso para os novos bairros da região.
A proibição da passagem de veículos faz parte da primeira fase do projeto, que pode durar até novembro, segundo informou o DER.
Para evitar problemas no trânsito, rotas e desvios foram implantados em vários pontos da via. Confira:
- Para quem está na Rodovia Darly Santos e deseja seguir sentido Itaparica, Centro de Vila Velha, Terceira Ponte e continuar sentido Vitória, antes de chegar ao viaduto interditado deverá acessar a rua Coronel Otto Neto, que fica atrás do Boulevard Shopping, e acessar a Rodovia do Sol logo em seguida.
Nova data para interdição de viaduto entre Rodovia do Sol e Darly Santos é divulgada
- Se o condutor estiver na Darly Santos e deseja seguir para Barra do Jucu e Guarapari na Rodovia do Sol, o tráfego permanece sem alteração. Outro sentido que permanece sem alteração é para quem segue de Itaparica e Centro de Vila Velha e que seguir em direção ao bairro Araçás e Darly Santos. Este deve passar em frente ao Boulevard Shopping e seguir a via normalmente como já faz hoje.
- Já para os condutores que vêm de Guarapari e Barra do Jucu pela Rodovia do Sol e desejam seguir pela Darly Santos e bairro Araçás devem passar direto pelo entroncamento, andar mais alguns metros à frente, ir até o desvio de giro de quadra construído pela Prefeitura de Vila Velha, onde deverão virar à direita, passar por trás do Dunas Motel, depois virar à esquerda contornando a loja Rio Piscinas, voltar e passar em frente ao Boulevard Shopping novamente e acessar, finalmente, a Darly Santos.
“O local já está todo sinalizado com placas indicando as direções e agentes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran) e da Guarda Civil Municipal de Vila Velha vão atuar em conjunto nas interdições para orientar os condutores e organizar melhor o trânsito. A Guarda Municipal pelo lado da Rodovia do Sol e o BPTran pelo lado da Darly Santos", explicou o DER-ES.
Mudanças
Segundo o órgão, a modificação do espaço vai contar com processo de terraplenagem e pavimentação dos novos acesso aos empreendimentos do entorno. Além disso, será construído uma passagem subterrânea em concreto armado e pavimentação, e a construção de alça de acesso da Rodovia Darly Santos para a Rodovia do Sol.
As obras são de responsabilidade do Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário e visam melhorar os acessos aos novos bairros do município, atendendo ainda à expansão populacional e criando novas alternativas de retornos.