Quebra-molas instalado pelo DNIT antes do trevo do Posto do Café na BR 262, em Marechal Floriano Crédito: Silvana Huber

E após permitir novamente o acesso para quem vem pela rodovia estadual ES 146 e ingressa na 262 em direção a Pedra Azul/Venda Nova/Minas Gerais, o DNIT preservou a segurança viária na rodovia federal (motivo alegado anteriormente para as mudanças) com a instalação de dois quebra-molas nos dois extremos do trevo.

Agora, por causa dos obstáculos, os veículos se aproximam com velocidade mais baixa na área do trevo, permitindo, por exemplo, que caminhões cruzem com mais segurança a BR 262 em direção a Alfredo Chaves e região (ES 146).

“Continuamos monitorando o comportamento dos motoristas”, disse Romeu Scheibe Neto, superintendente do DNIT no Espírito Santo, confirmando que a instalação dos quebra-molas foi feita para garantir a segurança no trecho..

Your browser does not support the audio element. Solução simples acaba com polêmica no trevo da discórdia da BR 262

A MUDANÇA QUE PROVOCOU POLÊMICA

Conforme a coluna mostrou, as intervenções do DNIT no trecho em frente ao Posto do Café, no final do ano passado, mobilizaram a comunidade local, que foi contra as modificações no trevo.

Moradores e empresários ficaram revoltados porque, com o fechamento de acesso ao lado esquerdo da 262, os veículos tinham de prosseguir até o trevo de Paraju, 2,4 quilômetros adiante, e depois fazer o mesmo percurso de volta com destino a Venda Nova e Minas Gerais, num total de quase cinco quilômetros a mais.

Veículos agora têm que reduzir a velocidade para cruzar o trevo Crédito: Silvana Huber

O movimento da sociedade foi reforçado pela Amunes, a Associação dos Municípios do ES , que pediu formalmente ao DNIT que fosse restabelecido plenamente o acesso para todas as direções da BR 262.

No final de janeiro, o DNIT anunciou que iria reabrir o trecho para os veículos que vão em sentido a Pedra Azul.