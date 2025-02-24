Solução simples acaba com polêmica no trevo da discórdia da BR 262

E após permitir novamente o acesso para quem vem pela rodovia estadual ES 146 e ingressa na 262 em direção a Pedra Azul/Venda Nova/Minas Gerais, o DNIT preservou a segurança viária na rodovia federal (motivo alegado anteriormente para as mudanças) com a instalação de dois quebra-molas nos dois extremos do trevo.
Agora, por causa dos obstáculos, os veículos se aproximam com velocidade mais baixa na área do trevo, permitindo, por exemplo, que caminhões cruzem com mais segurança a BR 262
em direção a Alfredo Chaves e região (ES 146).
“Continuamos monitorando o comportamento dos motoristas”, disse Romeu Scheibe Neto, superintendente do DNIT no Espírito Santo, confirmando que a instalação dos quebra-molas foi feita para garantir a segurança no trecho..
Conforme a coluna mostrou, as intervenções do DNIT no trecho em frente ao Posto do Café, no final do ano passado, mobilizaram a comunidade local, que foi contra as modificações no trevo.
Moradores e empresários ficaram revoltados porque, com o fechamento de acesso ao lado esquerdo da 262, os veículos tinham de prosseguir até o trevo de Paraju, 2,4 quilômetros adiante, e depois fazer o mesmo percurso de volta com destino a Venda Nova e Minas Gerais, num total de quase cinco quilômetros a mais.
No final de janeiro, o DNIT anunciou que iria reabrir o trecho para os veículos que vão em sentido a Pedra Azul.
Com os quebra-molas, a segurança reforçada e a mobilidade garantida, a discórdia, finalmente, acabou.