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Leonel Ximenes

Trevo da discórdia na BR 262: municípios pedem mudanças ao DNIT

Obra recentemente construída no km 58 mudou o acesso sentido Venda Nova do Imigrante para os motoristas provenientes da rodovia ES 146

Públicado em 

19 jan 2025 às 00:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lanchonete do Posto do Café, na BR 262, em Marechal Floriano
O trevo fica em frente ao Posto do Café, no km 58 da BR 262, em Marechal Floriano Crédito: Redes sociais
O trevo rodoviário construído pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES no km 58 da BR 262, em Marechal Floriano, continua gerando polêmica. Agora é a Associação dos Municípios do ES (Amunes) que se junta a moradores e empresários locais para pedir mudanças na obra na entrada do movimentado Posto do Café.
O presidente da Amunes, Luciano Pingo, encaminhou um ofício ao superintendente regional do DNIT, Romeu Scheibe Neto, solicitando mudanças no trevo alvo de insatisfações.
No documento, o presidente da Amunes cita uma reivindicação de moradores, motoristas que trafegam pela região, comerciantes e lideranças do Espírito Santo, que, após as mudanças recentes no trânsito daquele local, afirmam que o tráfego ficou confuso, resultando até em irregularidades, como motoristas andando na contramão.
A Amunes pede ao órgão federal que seja analisada a possibilidade de uma revisão no projeto idealizado e que seja restabelecido o formato anterior à reforma do Trevo de Santa Maria de Marechal, no km 58 da BR 262.

QUAL É A RECLAMAÇÃO

O DNIT-ES fechou o acesso de quem vem da ES 146 para acessar o lado esquerdo da rodovia federal, no sentido Venda Nova do Imigrante. Agora, quem deseja seguir para essa direção precisa fazer um retorno no trevo de Paraju, a cerca de dois quilômetros de distância, para depois retornar, percorrendo quatro quilômetros no total.
As mudanças, segundo o DNIT, visam a aumentar a segurança no trânsito, já que o antigo acesso exigia a travessia da rodovia. Romeu Scheibe Neto defende que o principal objetivo da obra é reduzir os acidentes no local. Segundo ele, a modificação no trevo privilegia o tráfego dos usuários que se deslocam no eixo principal da BR 262 e que precisam entrar na rodovia estadual.
Sobre as denúncias de que usuários estão fazendo conversões proibidas, em direção a Venda Nova, o superintendente disse que essas atitudes devem ser combatidas, inclusive pela fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Scheibe Neto, que está de licença médica por alguns dias, adiantou que vai analisar o pedido da Associação dos Municípios quando retornar ao trabalho. “O diálogo com a Amunes é sempre muito bem-vindo”, disse o superintendente do DNIT.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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