Trevo da discórdia na BR 262: municípios pedem mudanças ao DNIT

O trevo fica em frente ao Posto do Café, no km 58 da BR 262, em Marechal Floriano Crédito: Redes sociais

O presidente da Amunes, Luciano Pingo, encaminhou um ofício ao superintendente regional do DNIT, Romeu Scheibe Neto, solicitando mudanças no trevo alvo de insatisfações.

No documento, o presidente da Amunes cita uma reivindicação de moradores, motoristas que trafegam pela região, comerciantes e lideranças do Espírito Santo, que, após as mudanças recentes no trânsito daquele local, afirmam que o tráfego ficou confuso, resultando até em irregularidades, como motoristas andando na contramão.

A Amunes pede ao órgão federal que seja analisada a possibilidade de uma revisão no projeto idealizado e que seja restabelecido o formato anterior à reforma do Trevo de Santa Maria de Marechal, no km 58 da BR 262.

QUAL É A RECLAMAÇÃO

O DNIT-ES fechou o acesso de quem vem da ES 146 para acessar o lado esquerdo da rodovia federal, no sentido Venda Nova do Imigrante. Agora, quem deseja seguir para essa direção precisa fazer um retorno no trevo de Paraju, a cerca de dois quilômetros de distância, para depois retornar, percorrendo quatro quilômetros no total.

As mudanças, segundo o DNIT, visam a aumentar a segurança no trânsito, já que o antigo acesso exigia a travessia da rodovia. Romeu Scheibe Neto defende que o principal objetivo da obra é reduzir os acidentes no local. Segundo ele, a modificação no trevo privilegia o tráfego dos usuários que se deslocam no eixo principal da BR 262 e que precisam entrar na rodovia estadual.

Sobre as denúncias de que usuários estão fazendo conversões proibidas, em direção a Venda Nova, o superintendente disse que essas atitudes devem ser combatidas, inclusive pela fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF)