Megaleilão da PMES tem 130 veículos: de R$ 3,8 mil a R$ 33 mil

Tem veículo para todos os gostos e bolsos. A Polícia Militar do Espírito Santo
vai promover, no próximo dia 25, às 10h, um leilão de 130 veículos pertencentes à corporação. Os preços iniciais variam de R$ 3,8 mil a R$ 33 mil.
O item mais barato é um Ford Fiesta sedan motor 1.6, ano de fabricação e modelo 2013, com lance inicial de R$ 3,6 mil, embora não tenha recebido lance até esta quinta-feira (9).
O de maior valor é um Toyota Hilux, ano de fabricação e modelo 2012 (4x4), diesel, disponível para arremate com valor inicial de R$ 33 mil. Ainda sem lance.
O leilão da Polícia Militar do ES tem ofertas também de Chevrolet Spin, Palio Weekend, Ford Courier, Corsa Hatch, Ford Ecosport, Ranger e Duster, entre outros veículos. A relação completa dos veículos pode ser acessada no site https://serranaleiloes.com.br/lotes/100
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Pelas regras do leilão, os pagamentos, da comissão e do bem arrematado, são irreversíveis, ou seja, não haverá devolução dos valores pagos em razão de desistência da compra, descumprimento do edital ou qualquer outro evento semelhante, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
O arrematante deverá efetuar o pagamento do lance por meio do recolhimento de Documento Único de Arrecadação (DUA), a ser disponibilizado no dia do leilão, no valor dos lotes arrematados e demais despesas envolvidas, que será remetido pelo leiloeiro, via e-mail. Segundo a Polícia Militar, os veículos arrematados terão que ser pintados e não poderão circular caracterizados como viaturas da corporação.
Os pagamentos dos veículos deverão ser realizados no prazo máximo de três dias úteis contados a partir da realização do leilão, prorrogáveis a critério da administração pública.
Os lotes poderão ser visitados entre os dias 20 e 24 de janeiro, sem necessidade de agendamento. Os veículos estão expostos no Centro de Logística da PMES, situado na Rua Geraldo Del Puppo, nº 1,263, Setor 2, Civit II, na Serra. O leilão será realizado de maneira on-line, pelo site oficial do leiloeiro: https://serranaleiloes.com.br
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