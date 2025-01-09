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Leonel Ximenes

Choveu, desapareceu: ES tem os “caçadores” das placas perdidas

Grupo tenta conectar pessoas que acharam e perderam placas de veículos durante temporais e alagamentos

Públicado em 

09 jan 2025 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Imagens de placas postadas no grupo Placas Perdidas/ES
Imagens de placas postadas no grupo Placas Perdidas/ES Crédito: Grupo Placas Perdidas/ES
Sinal dos tempos (chuvosos). Um grupo criado por um morador de Vila Velha está fazendo muito sucesso após as chuvas torrenciais que estão caindo na cidade e em outras regiões do Espírito Santo. O grupo Placas Perdidas/ES está mobilizado para ajudar muita gente a encontrar placas de veículos perdidas durante os temporais.
Idealizado por Vinicius Gerhardt Conceição, de 43 anos, morador do bairro Vila Nova, o grupo foi criado originalmente para motoristas de Uber, mas estava praticamente inativo. Até que Vinicius, após o temporal desta terça-feira (7), por volta das 23h, resolveu reativá-lo.
“Na época que criei o grupo eu era motorista de Uber, mas estava há mais de dois anos sem mensagens e com cerca de 17 pessoas apenas. Com a chuva, simplesmente mudei o nome do grupo e mandei convite para uns quatro outros grupos. Em apenas 15 horas de funcionamento, o grupo Placas Perdidas/ES recebeu 401 membros”, contabiliza Vinícius, hoje dono de uma empresa de consultoria de licitação pública. (às 16h desta quarta (8), o grupo tinha 450 membros).

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Curiosamente, além de proprietários de veículos do Espírito Santo, motoristas de outros Estados, como de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, também ingressaram no grupo em busca de placas perdidas.

COMO FUNCIONA O GRUPO

Quem perdeu uma placa publica a identificação (letras e números) no grupo, enquanto quem encontrou uma placa informa onde ela foi localizada. “A ideia é conectar diretamente quem perdeu com quem encontrou, facilitando a devolução de placas de maneira rápida e prática. Peço para colocarem em texto para facilitar a procura, mas também tem muita imagem”, diz Vinicius Conceição.
A devolução da placa é combinada diretamente entre os participantes do grupo. “Orientamos que as pessoas tomem precauções ao entrar em contato, como confirmar a autenticidade do interlocutor e marcar encontros em locais seguros. Não interfiro em nada”, destaca o moderador do grupo.
"Um dos desafios do grupo é lidar com pessoas que acreditam que a placa delas é mais importante que a dos outros. Elas acabam enviando a mesma mensagem repetidamente, em um intervalo de poucos minutos, como se isso aumentasse as chances de encontrar a placa mais rápido"
Vinicius Gerhardt Conceição - Criador do grupo Placas Perdidas/ES
Ele afirma que criou o grupo quando soube por um amigo despachante de veículos que, após cada chuva forte, a quantidade de placas que precisa ser refeita é muito grande e com alto custo financeiro. “Além da taxa do Detran, o motorista muitas vezes precisa confeccionar uma placa nova no padrão Mercosul, especialmente aqueles que ainda têm a placa antiga, a cinza, que não é mais produzida.”
Vinicius afirma que não ganha nada pelo serviço que presta. “A criação do grupo veio de um desejo genuíno de colaborar. Eu nunca perdi uma placa, nunca encontrei uma, não sou despachante e, acima de tudo, não procuro nenhum lucro com isso.”

APÓS A CHUVA, O AUMENTO DA DEMANDA

A demanda de mensagens aumenta de forma exponencial durante e logo após períodos de chuva forte. É nesse momento, segundo o moderador do grupo, que as pessoas mais perdem placas por conta de alagamentos e recorrem ao grupo em busca de ajuda.
Mas o grupo não vai funcionar para sempre, explica Vinicius: “Passado esse período crítico, pretendo restringir o envio de mensagens para evitar que o grupo acabe com conteúdos que fogem do propósito. Afinal, ninguém vai estar procurando placas em dias de sol forte”, pondera. “Mas na próxima chuva forte, o grupo será reativado”, acrescenta.
Mas parece que o grupo não vai ser desativado tão cedo. É só olhar para o céu.

DICAS DO VINICIUS PARA NÃO PERDER A PLACA

  • Nunca passe correndo em áreas de alagamento;
  • Engate a segunda marcha, com rotação média e constante, sem desacelerar;
  • Sempre espere o carro da frente sair do alagamento para ver a altura da água e ter a certeza de que o seu carro pode seguir;
  • Nunca prossiga com a água acima da metade do pneu.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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