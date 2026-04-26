Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

A semana pedirá atenção às mudanças, leitura intuitiva das situações e escolhas mais conscientes diante dos caminhos que se abrem Crédito: Imagem: vimolsiri.s | Shutterstock

A semana será marcada por movimentos intensos e revelações importantes, trazendo tanto momentos de virada quanto de acolhimento emocional. Conforme o tarot, haverá mudanças de energia que vão pedir mais atenção à intuição, às escolhas práticas e à forma como cada nativo lida com suas relações e responsabilidades. Será um período em que o inesperado poderá abrir caminhos, enquanto a clareza emocional ajudará a entender o que precisa ser mantido e o que não faz mais sentido continuar carregando.

A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!

Áries – A Torre

Áries passará por uma semana de rupturas e mudanças inesperadas que poderá trazer libertação Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A semana será de quebra de padrão. Segundo a carta “A Torre”, algo poderá sair do controle ou mudar de forma inesperada, mas isso virá para te libertar . O que cair, já não sustentará mais. Confie no processo, mesmo que leve um susto.

Touro – Rainha de Ouros

Para Touro, o período favorecerá estabilidade, autocuidado e fortalecimento da segurança emocional e material Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

Cuidado com você e com o seu conforto. A carta “Rainha de Ouros” indica que a semana será de estabilidade emocional e material. Será um bom período para cuidar da casa, do corpo e fortalecer sua segurança.

Gêmeos – O Mago

O nativo de Gêmeos viverá dias de forte poder de comunicação, com criatividade ativa e capacidade de realização Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

O poder de criação estará nas suas mãos. Conforme a carta “O Mago”, a sua comunicação estará afiada, com ideias rápidas e capacidade de fazer acontecer. Só evite manipular situações e utilize essa energia com consciência.

Câncer – 9 de Copas

Para Câncer, a semana trará satisfação emocional, com sensação de conquistas e desejos se concretizando Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

Os desejos poderão se realizar. De acordo com a carta “9 de Copas”, haverá aquela sensação de que “está dando certo”. Aproveite essa energia de satisfação e celebre suas conquistas, mesmo as pequenas.

Leão – 3 de Espadas

Leão poderá enfrentar sensibilidades e possíveis dores emocionais que pedirão acolhimento e cura Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

O coração estará mais sensível. Segundo a carta “3 de Espadas “, decepções ou mágoas poderão vir à tona. Não ignore o que sente, mas também não dramatize além do necessário. A cura virá do enfrentamento.

Virgem – 6 de Ouros

Para Virgem, a semana será de equilíbrio nas trocas, com reconhecimento, apoio e atenção Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

Haverá trocas justas. A carta “6 de Ouros” indica que a semana será de equilíbrio entre dar e receber. Poderá envolver ajuda, presentes ou reconhecimento. Apenas cuide para não se doar em excesso.

Libra – A Lua

Libra deverá confiar mais na intuição e acreditar nas próprias percepções Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A intuição estará alta, mas também poderá haver confusão. Segundo a carta “A Lua”, nem tudo será o que parecer. Escute mais seu sentir do que aquilo que te contam. Evite decisões no escuro.

Escorpião – Ás de Espadas

Para Escorpião, a semana trará clareza, revelações e decisões importantes que exigirão cortes necessários Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

Haverá clareza mental e cortes necessários. Conforme a carta “Ás de Espadas”, verdades virão à tona. Será um ótimo momento para decisões diretas eparaeliminar o que não faz mais sentido.

Sagitário – 10 de Paus

O nativo de Sagitário poderá se sentir sobrecarregado e precisará abrir mão do controle para aliviar o peso das responsabilidades acumuladas Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

A carta “10 de Paus” mostra que você pode estar carregando mais do que deve. Será o momento de delegar, aliviar o peso e parar de tentar dar conta de tudo sozinho(a).

Capricórnio – A Roda da Fortuna

Para Capricórnio, o período será de mudanças inesperadas e movimentos do destino que exigirão adaptação Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

Mudanças estarão em movimento. De acordo com a carta “A Roda da Fortuna”, a vida irá girar e poderá trazer surpresas boas ou reviravoltas. Confie no fluxo e se adapte rápido.

Aquário – Rainha de Copas

Aquário viverá uma fase de maior sensibilidade, conexão emocional e acolhimento afetivo Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

Sensibilidade e conexão estarão em destaque. A carta “Rainha de Copas” indica que será uma semana boa para ouvir o coração, cuidar das emoções e se conectar com quem te faz bem.

Peixes – 8 de Espadas

Para Peixes, a semana trará a sensação de bloqueio mental, mas com potencial de superação interna Crédito: Imagem: GoodStudio | Shutterstock

Haverá sensação de estar preso(a), mas grande parte disso será mental. Serão limitações autoimpostas. A carta “8 de Espadas” mostra que você conseguirá sair dessa situação, mas precisará mudar a forma de pensar.

Por Victor Valentim

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