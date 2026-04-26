Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026

A semana será marcada por movimentos intensos e revelações importantes, trazendo tanto momentos de virada quanto de acolhimento emocional. Conforme o tarot, haverá mudanças de energia que vão pedir mais atenção à intuição, às escolhas práticas e à forma como cada nativo lida com suas relações e responsabilidades. Será um período em que o inesperado poderá abrir caminhos, enquanto a clareza emocional ajudará a entender o que precisa ser mantido e o que não faz mais sentido continuar carregando.
A seguir, o tarólogo e astrólogo Victor Valentim explica o que as cartas do tarot revelam para cada nativo sobre os próximos dias. Confira!
Áries – A Torre
A semana será de quebra de padrão. Segundo a carta “A Torre”, algo poderá sair do controle ou mudar de forma inesperada, mas isso virá para te libertar . O que cair, já não sustentará mais. Confie no processo, mesmo que leve um susto.
Touro – Rainha de Ouros
Cuidado com você e com o seu conforto. A carta “Rainha de Ouros” indica que a semana será de estabilidade emocional e material. Será um bom período para cuidar da casa, do corpo e fortalecer sua segurança.
Gêmeos – O Mago
O poder de criação estará nas suas mãos. Conforme a carta “O Mago”, a sua comunicação estará afiada, com ideias rápidas e capacidade de fazer acontecer. Só evite manipular situações e utilize essa energia com consciência.
Câncer – 9 de Copas
Os desejos poderão se realizar. De acordo com a carta “9 de Copas”, haverá aquela sensação de que “está dando certo”. Aproveite essa energia de satisfação e celebre suas conquistas, mesmo as pequenas.
Leão – 3 de Espadas
O coração estará mais sensível. Segundo a carta “3 de Espadas “, decepções ou mágoas poderão vir à tona. Não ignore o que sente, mas também não dramatize além do necessário. A cura virá do enfrentamento.
Virgem – 6 de Ouros
Haverá trocas justas. A carta “6 de Ouros” indica que a semana será de equilíbrio entre dar e receber. Poderá envolver ajuda, presentes ou reconhecimento. Apenas cuide para não se doar em excesso.
Libra – A Lua
A intuição estará alta, mas também poderá haver confusão. Segundo a carta “A Lua”, nem tudo será o que parecer. Escute mais seu sentir do que aquilo que te contam. Evite decisões no escuro.
Escorpião – Ás de Espadas
Haverá clareza mental e cortes necessários. Conforme a carta “Ás de Espadas”, verdades virão à tona. Será um ótimo momento para decisões diretas eparaeliminar o que não faz mais sentido.
Sagitário – 10 de Paus
A carta “10 de Paus” mostra que você pode estar carregando mais do que deve. Será o momento de delegar, aliviar o peso e parar de tentar dar conta de tudo sozinho(a).
Capricórnio – A Roda da Fortuna
Mudanças estarão em movimento. De acordo com a carta “A Roda da Fortuna”, a vida irá girar e poderá trazer surpresas boas ou reviravoltas. Confie no fluxo e se adapte rápido.
Aquário – Rainha de Copas
Sensibilidade e conexão estarão em destaque. A carta “Rainha de Copas” indica que será uma semana boa para ouvir o coração, cuidar das emoções e se conectar com quem te faz bem.
Peixes – 8 de Espadas
Haverá sensação de estar preso(a), mas grande parte disso será mental. Serão limitações autoimpostas. A carta “8 de Espadas” mostra que você conseguirá sair dessa situação, mas precisará mudar a forma de pensar.
Por Victor Valentim
Apresentando o misticismo de forma descontraída, Victor Valentim faz sucesso nas redes sociais. O tarólogo e astrólogo trabalha com magia natural desde os 14 anos. Entregando o esoterismo aos internautas de forma leve e descontraída, ele tem se destacado pelas redes sociais @bosquedosgnomos e já coleciona quase 400 mil seguidore s.