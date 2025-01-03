Corredores denunciam fraude em pódio da Corrida da Cesan

Uma polêmica surgiu nas redes sociais envolvendo a Corrida da Cesan
, realizada no último domingo (29). Tudo por conta de uma premiação concedida a uma corredora, na categoria geral das mulheres.
Imagens que estão disponíveis em sites especializados de fotografias de eventos esportivos mostram que, na verdade, quem correu o percurso foi um homem. No entanto, ao final da prova, quem subiu ao pódio - e ainda na primeira colocação - foi uma mulher.
Atletas profissionais e amadores denunciam que essa prática vem acontecendo com frequência em diversas provas do Brasil e do Espírito Santo.
Procurada pela coluna, a Cesan lamentou a ocorrência: “A Cesan - Companhia Espírito-santense de Saneamento - se solidariza com as demais participantes da 2ª Corrida Cesan. O evento tem como objetivo fomentar a corrida de rua, uma modalidade esportiva democrática que mais cresce no país, além de estreitar o relacionamento com a população e promover um momento de confraternização coletiva, em um gesto de boas-vindas ao novo ano”.
A companhia ressaltou que o regulamento da corrida é claro ao afirmar que “a inscrição é pessoal e intransferível”, sendo o participante responsável por seus atos e conduta.
“Embora tenha sido um incidente isolado, a ocorrência violou as regras estabelecidas, mas não comprometeu a integridade da prova e dos organizadores do evento, que, em nenhum momento, foram indiferentes às penalidades previstas para a infração”.
A Cesan informou que a organização do evento identificou uma inconformidade na premiação concedida à primeira colocada na categoria geral/feminina. Na manhã de segunda-feira (30), a participante foi contatada e informada da desclassificação. Segundo a estatal do governo do Estado, as providências administrativas foram tomadas imediatamente e a nova classificação foi publicada.