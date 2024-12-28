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Leonel Ximenes

Dentro do caixão, prefeito anuncia inauguração de capela mortuária no ES

Ao som da música “Thriller” de Michael Jackson, gestor convida a população para entrega da sua "última grande obra" na cidade

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 12:13

Públicado em 

28 dez 2024 às 12:13
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O prefeito Bruno Araújo, sentado no caixão, convidando a população de Pedro Canário para a inauguração da capela mortuária
O prefeito Bruno Araújo, sentado no caixão, convida a população de Pedro Canário para a inauguração da capela mortuária Crédito: Instagram
O prefeito de Pedro Canário, Bruno Araújo (Republicanos), encontrou uma forma inusitada de anunciar a inauguração da capela mortuária da sua cidade, seu último “grande ato” ao final dos seus oito anos de administração.
Em um vídeo que postou nas redes sociais, ao som da música “Thriller” de Michael Jackson, Sua Exa. aparece deitado dentro de um caixão, anuncia que sextou! e aproveita para convidar a população para a inauguração da capela mortuária, na próxima semana.
“É a minha última sexta-feira de mandato. O tempo está curto, mas a gente ainda está aqui entregando tudo o que dá. Será que dá tempo de inaugurar a capela mortuária? Só Deus sabe. Se não der, fica aí a lembrança, até para fechar o caixão a gente entrega com estilo. Fechou?”, escreveu o prefeito-humorista nas redes sociais.
Realmente, o tempo está curto mesmo para Bruno Araújo inaugurar sua obra, porque, na semana que vem, a partir do dia 1º de janeiro, Pedro Canário terá novo prefeito, Kleilson Rezende, eleito pelo PSB.
Mas Bruno não entrega os pontos (ele quer, sim, entregar a capela): “Pessoal, passando aqui para convidar todos vocês, na próxima semana, para a inauguração da nossa capela mortuária. Será uma grande satisfação tê-los aqui conosco”, diz o prefeito no vídeo, apontando para o caixão novinho em folha.
E aí, alguém de Pedro Canário se dispõe a inaugurar a “obra final” do senhor prefeito?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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