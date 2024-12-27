Governo oferece coruja-buraqueira para adoção no ES

Que tal você, que ama os animais e tem responsabilidade e condições, adotar legalmente uma coruja-buraqueira? Sim, isto é possível. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema)
, órgão do governo do Estado do Espírito Santo, está oferecendo uma coruja-buraqueira que não tem mais capacidade de voo devido às sequelas de uma fratura na asa e em uma pata.
A oportunidade surge com o programa Guardião de Fauna, uma categoria de cativeiro destinada a cidadãos que têm interesse em cuidar de animais silvestres que, devido a suas condições físicas, psicológicas ou outras limitações, não conseguem retornar ao seu habitat natural.
A ave silvestre, que tem dificuldades para se sustentar e caçar, precisa de uma guarda especial, em que possa receber a atenção necessária em um ambiente seguro e adaptado às suas necessidades. Ela representa um dos tipos de animais que o programa busca acolher, incluindo aqueles com sequelas que os impedem de sobreviver na natureza.
E como funciona o Guardião de Fauna? Os animais são encaminhados para os guardiões depois de passarem pelos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), onde são avaliados após resgates, apreensões ou entregas voluntárias.
Lançado em 2020, a categoria Guardião de Fauna tem sido uma alternativa para a guarda desses animais, evitando que sejam soltos em ambientes inadequados, o que poderia gerar desequilíbrios ecológicos.
Maria Beatriz Mattar Villela Resende, servidora da Coordenação de Fauna do Iema, explica que antes de disponibilizarem os bichos, o Iema busca manter esses animais com apoios externos e destaca a importância do programa. “O Guardião de Fauna assume um papel importante e responsável quando não há outras opções viáveis, como mantenedores, zoológicos ou criadouros conservacionistas”, disse.
Para se tornar um Guardião de Fauna, o interessado deve realizar um cadastro simples, enviando um e-mail para [email protected],
com seu nome completo e informações sobre os animais que têm disponibilidade de adotar. O Iema organiza a seleção com base na ordem de inscrição e nas condições do animal, entrando em contato com o candidato quando uma oportunidade compatível surgir.
O processo de adoção de um animal dentro do programa exige o fornecimento de documentos, como RG, CPF, comprovante de residência, Certidão Negativa de Débitos Ambientais (CNDA) e um memorial descritivo do recinto onde o animal será mantido.
A estrutura deve ser adequada às necessidades da espécie, com condições que garantam o bem-estar do animal. O Iema também orienta sobre a alimentação necessária para cada espécie e solicita um atestado de saúde anual, emitido por um médico veterinário.
Maria Beatriz reforça que o processo de seleção dos Guardiões de Fauna é rigoroso, visando sempre ao bem-estar do animal. Caso o interessado não responda ao e-mail de disponibilização do animal dentro do prazo de sete dias, seu nome será colocado no final da lista de espera. Além disso, cabe ao guardião arcar com os custos envolvidos, como a marcação do animal, que pode ser feita por anilha ou microchip, dependendo da espécie.