Governo oferece coruja-buraqueira para adoção no ES

A ave tem dificuldades para se sustentar e caçar e precisa de uma guarda especial Crédito: Iema/Divulgação

Que tal você, que ama os animais e tem responsabilidade e condições, adotar legalmente uma coruja-buraqueira? Sim, isto é possível. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) , órgão do governo do Estado do Espírito Santo, está oferecendo uma coruja-buraqueira que não tem mais capacidade de voo devido às sequelas de uma fratura na asa e em uma pata.

A oportunidade surge com o programa Guardião de Fauna, uma categoria de cativeiro destinada a cidadãos que têm interesse em cuidar de animais silvestres que, devido a suas condições físicas, psicológicas ou outras limitações, não conseguem retornar ao seu habitat natural.

A ave silvestre, que tem dificuldades para se sustentar e caçar, precisa de uma guarda especial, em que possa receber a atenção necessária em um ambiente seguro e adaptado às suas necessidades. Ela representa um dos tipos de animais que o programa busca acolher, incluindo aqueles com sequelas que os impedem de sobreviver na natureza.

E como funciona o Guardião de Fauna? Os animais são encaminhados para os guardiões depois de passarem pelos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras), onde são avaliados após resgates, apreensões ou entregas voluntárias.

Lançado em 2020, a categoria Guardião de Fauna tem sido uma alternativa para a guarda desses animais, evitando que sejam soltos em ambientes inadequados, o que poderia gerar desequilíbrios ecológicos.

Maria Beatriz Mattar Villela Resende, servidora da Coordenação de Fauna do Iema, explica que antes de disponibilizarem os bichos, o Iema busca manter esses animais com apoios externos e destaca a importância do programa. “O Guardião de Fauna assume um papel importante e responsável quando não há outras opções viáveis, como mantenedores, zoológicos ou criadouros conservacionistas”, disse.

COMO SE TORNAR UMA GUARDIÃO

[email protected], com seu nome completo e informações sobre os animais que têm disponibilidade de adotar. O Iema organiza a seleção com base na ordem de inscrição e nas condições do animal, entrando em contato com o candidato quando uma oportunidade compatível surgir. Para se tornar um Guardião de Fauna, o interessado deve realizar um cadastro simples, enviando um e-mail paracom seu nome completo e informações sobre os animais que têm disponibilidade de adotar. O Iema organiza a seleção com base na ordem de inscrição e nas condições do animal, entrando em contato com o candidato quando uma oportunidade compatível surgir.

O processo de adoção de um animal dentro do programa exige o fornecimento de documentos, como RG, CPF, comprovante de residência, Certidão Negativa de Débitos Ambientais (CNDA) e um memorial descritivo do recinto onde o animal será mantido.

A estrutura deve ser adequada às necessidades da espécie, com condições que garantam o bem-estar do animal. O Iema também orienta sobre a alimentação necessária para cada espécie e solicita um atestado de saúde anual, emitido por um médico veterinário.