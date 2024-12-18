Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Morre, aos 81 anos, o homem que dedicou a vida a estudar o ES

Vítima de parada cardiorrespiratória e infarto agudo do miocárdio, professor aposentado da Ufes, historiador e escritor era um especialista no Estado onde nasceu e que amava

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 15:38

Públicado em 

18 dez 2024 às 15:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Gabriel Bittencourt tinha vasta produção intelectual
Gabriel Bittencourt tinha vasta produção intelectual Crédito: BPES
“Uma perda imensurável para a cultura do Espírito Santo neste ano de 2024.” As palavras de Getúlio Neves, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do ES (IHGES), resumem à perfeição o que representa a morte do professor Gabriel Bittencourt, que faria 82 anos neste sábado (21).
Bacharel em Direito, professor de História na Ufes, pesquisador da História Econômica do Espírito Santo, Bittencourt, que morreu nesta quarta-feira (18), vítima de parada cardiorrespiratória e infarto agudo do miocárdio, era um especialista no Estado onde nasceu e que amava.
Nascido em Cachoeiro de Itapemirim em 21 de dezembro de 1942, Gabriel Bittencourt era um “capixabólogo” por excelência: “Ele tem grande importância para a historiografia do Espírito Santo, iniciando sua carreira quando da modernização metodológica dos estudos históricos locais”, lembra Getúlio Neves.
A contribuição do professor aposentado da Ufes à cultura capixaba se expressa nas inúmeras atividades públicas exercidas por Bittencourt. Bacharel em Direito, além de professor de História na Ufes, foi pesquisador da História Econômica do Espírito Santo e dedicou-se a temas como eletrificação, industrialização e imigração.
Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Academia Espírito-santense de Letras, que presidiu, e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, de que foi presidente de honra.
“Gabriel Bittencourt pertence à geração pioneira dos historiadores do Espírito Santo que foram para fora do Estado estudar e fazer mestrado e doutorado. Ele se dedicou muito a pesquisar em arquivos públicos e explorou temas importantes para a nossa historiografia, como o café, tema do primeiro livro dele, a industrialização e os estudos dos grandes projetos industriais no Estado”, enumera Fernando Achiamé, escritor, historiador e confrade de Bittencourt na Academia de Letras do ES e no IHGES.
Gabriel Bittencourt deixou vários livros escritos sobre a história econômica do Espírito Santo, sendo um intelectual de referência nesta área.
O corpo dele será velado nesta quinta-feira (19), das 11h às 15h, no Memorial House, em Santa Lúcia, Vitória, e será sepultado no mesmo dia, às 16h, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.
Gabriel Bittencourt fez história e seu nome já está imortalizado nas Letras e na Cultura do Espírito Santo. Portanto, fica na história também.
Vá na paz, professor!

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Morre, aos 105 anos, professor da Ufes que sobreviveu ao nazismo

Morre o diretor de várias gerações de colégio tradicional de Vila Velha

Morre, aos 98 anos, dono de restaurante que fez história em Vila Velha

Chef que morreu em Vitória testemunhou assassinato de Gerson Camata

Morre, aos 85 anos, um dos comerciantes mais antigos de Vitória

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Cultura Economia UFES Vila Velha Vitória (ES) História do es Indústria Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações
Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados