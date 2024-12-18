Morre, aos 81 anos, o homem que dedicou a vida a estudar o ES

Gabriel Bittencourt tinha vasta produção intelectual Crédito: BPES

“Uma perda imensurável para a cultura do Espírito Santo neste ano de 2024.” As palavras de Getúlio Neves, presidente do Instituto Histórico e Geográfico do ES (IHGES), resumem à perfeição o que representa a morte do professor Gabriel Bittencourt, que faria 82 anos neste sábado (21).

Bacharel em Direito, professor de História na Ufes , pesquisador da História Econômica do Espírito Santo, Bittencourt, que morreu nesta quarta-feira (18), vítima de parada cardiorrespiratória e infarto agudo do miocárdio, era um especialista no Estado onde nasceu e que amava.

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim em 21 de dezembro de 1942, Gabriel Bittencourt era um “capixabólogo” por excelência: “Ele tem grande importância para a historiografia do Espírito Santo, iniciando sua carreira quando da modernização metodológica dos estudos históricos locais”, lembra Getúlio Neves.

A contribuição do professor aposentado da Ufes à cultura capixaba se expressa nas inúmeras atividades públicas exercidas por Bittencourt. Bacharel em Direito, além de professor de História na Ufes, foi pesquisador da História Econômica do Espírito Santo e dedicou-se a temas como eletrificação, industrialização e imigração.

Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Academia Espírito-santense de Letras , que presidiu, e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, de que foi presidente de honra.

“Gabriel Bittencourt pertence à geração pioneira dos historiadores do Espírito Santo que foram para fora do Estado estudar e fazer mestrado e doutorado. Ele se dedicou muito a pesquisar em arquivos públicos e explorou temas importantes para a nossa historiografia, como o café, tema do primeiro livro dele, a industrialização e os estudos dos grandes projetos industriais no Estado”, enumera Fernando Achiamé, escritor, historiador e confrade de Bittencourt na Academia de Letras do ES e no IHGES.

Gabriel Bittencourt deixou vários livros escritos sobre a história econômica do Espírito Santo, sendo um intelectual de referência nesta área.

O corpo dele será velado nesta quinta-feira (19), das 11h às 15h, no Memorial House, em Santa Lúcia, Vitória, e será sepultado no mesmo dia, às 16h, no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta, Vila Velha.

Gabriel Bittencourt fez história e seu nome já está imortalizado nas Letras e na Cultura do Espírito Santo. Portanto, fica na história também.