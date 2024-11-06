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Leonel Ximenes

Morre, aos 105 anos, professor da Ufes que sobreviveu ao nazismo

Na Europa, ele chegou a presenciar sua cidade ser um dos alvos dos ataques alemães na Segunda Guerra Mundial

Publicado em 06 de Novembro de 2024 às 18:15

Públicado em 

06 nov 2024 às 18:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Karel também foi músico e por vários anos foi regente de uma banda musical que havia na Ufes
Karel também foi músico e por vários anos foi regente de uma banda musical que havia na Ufes Crédito: Divulgação/Linkedin
Morreu na noite desta terça-feira (5), aos 105 anos de idade, o professor aposentado de Filosofia da Ufes Karel van de Bergen. Karel nasceu em 1919 no sul da Holanda, próximo à fronteira da Bélgica. Lá viveu até 1946, chegando a presenciar sua cidade ser um dos alvos dos ataques nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
As informações são da Associação dos Docentes da Ufes (Adufes), que publicou uma nota de pesar pelo falecimento do professor.
Na condição de religioso pertencente à ordem do Sagrado Coração, Karel veio para o Brasil para fazer o curso de Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Na mesma instituição, lecionou disciplinas na área de genética.
Também foi professor de Filosofia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde trabalhou de outubro de 1977 até 1991, quando completou 70 anos.
Extremamente produtivo, Karel ainda foi professor da Emescam, onde lecionou as disciplinas de Histologia, Citologia e Genética. Karel também foi músico e por vários anos foi regente de uma banda musical que havia na Ufes.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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