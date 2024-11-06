Morre, aos 105 anos, professor da Ufes que sobreviveu ao nazismo

Morreu na noite desta terça-feira (5), aos 105 anos de idade, o professor aposentado de Filosofia da Ufes
Karel van de Bergen. Karel nasceu em 1919 no sul da Holanda, próximo à fronteira da Bélgica. Lá viveu até 1946, chegando a presenciar sua cidade ser um dos alvos dos ataques nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
As informações são da Associação dos Docentes da Ufes (Adufes), que publicou uma nota de pesar pelo falecimento do professor.
Na condição de religioso pertencente à ordem do Sagrado Coração, Karel veio para o Brasil para fazer o curso de Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ). Na mesma instituição, lecionou disciplinas na área de genética.
Também foi professor de Filosofia na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), onde trabalhou de outubro de 1977 até 1991, quando completou 70 anos.
Extremamente produtivo, Karel ainda foi professor da Emescam, onde lecionou as disciplinas de Histologia, Citologia e Genética. Karel também foi músico e por vários anos foi regente de uma banda musical que havia na Ufes.