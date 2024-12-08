O menino de 8 anos que ama (e fotografa) pássaros no ES

Mateus diz que quer ser ornitólogo, o profissional que se dedica a estudar aves Crédito: Divulgação

Quem pergunta ao estudante Vicente Vasconcellos Villas o que ele vai ser quando crescer, pode se surpreender: médico, advogado, engenheiro, policial, nada disso, a resposta mais comum e tradicional não vale para este estudante de apenas 8 anos, que tem na ponta da língua o caminho que quer percorrer: ornitólogo.

O profissional de nome difícil que se dedica a estudar e observar as cores do bico e da plumagem, os cantos e demais características das aves, além de identificar e mapear as regiões onde cada espécie é encontrada na natureza, é o caminho natural de Vicente, membro mais novo do Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo (COA-ES).

A paixão por observar aves começou quando ele era ainda mais jovem, há cerca de dois anos. Vicente brincava com seu avô na Praça da Ciência, em Vitória , e se encantou com um pássaro de bico curto, fino e preto e penas em tons brancos, pretos e castanhos. Logo pesquisou e descobriu que era uma lavadeira-mascarada, um dos nomes populares da espécie Fluvicola nengeta.

“Eu achei a ave muito bonita e me inspirei. Eu não tinha muito interesse em aves, mas sempre gostei da natureza. Gostava de observar as flores e suas colorações e como elas soltam o pólen e as abelhas levam para as colmeias. Depois desse dia, pedi para o meu pai para observarmos aves, ele pensou alguns dias e disse sim. A primeira vez que eu ‘passarinhei’ foi no Parque Botânico, em Vitória”, relata o observador.

Vicente, que é observador de aves, participa de uma "passarinhada" com sua máquina fotográfica Crédito: Divulgação

Sempre equipado com câmera fotográfica, binóculo e celular, Vicente já “passarinhou” em Vitória e Linhares , no Espírito Santo, em Barreiras, em São Desidério e na Chapada Diamantina, na Bahia, em Campos do Jordão, São Paulo, e em Foz do Iguaçu, no Paraná. Várias das fotos produzidas por ele são postadas no perfil do Instagram @vicente_observador_aves.

ESTUDO DAS AVES

Além de fotógrafo sensível, o estudante também gosta de se aprofundar no estudo das aves. “Quando está em casa nas horas vagas, Vicente faz questão de ler livros para aprender mais sobre o universo das aves, além de fazer desenhos e listas sobre as informações encontradas”, conta a orgulhosa mãe de Vicente, Mariana Vasconcellos Villas.

Embora a vida moderna gire em torno do universo digital, o observador mirim de aves cultiva o saudável hábito de ler livros físicos e exercitar seu talento a partir dessa prática.