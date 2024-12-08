Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

O menino de 8 anos que ama (e fotografa) pássaros no ES

Membro do Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo (COA-ES), estudante de Vitória já "passarinhou" até em outros Estados

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 00:11

Públicado em 

08 dez 2024 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Mateus diz que quer ser ornitólogo, o profissional que se dedica a estudar aves
Mateus diz que quer ser ornitólogo, o profissional que se dedica a estudar aves Crédito: Divulgação
Quem pergunta ao estudante Vicente Vasconcellos Villas o que ele vai ser quando crescer, pode se surpreender: médico, advogado, engenheiro, policial, nada disso, a resposta mais comum e tradicional não vale para este estudante de apenas 8 anos, que tem na ponta da língua o caminho que quer percorrer: ornitólogo.
O profissional de nome difícil que se dedica a estudar e observar as cores do bico e da plumagem, os cantos e demais características das aves, além de identificar e mapear as regiões onde cada espécie é encontrada na natureza, é o caminho natural de Vicente, membro mais novo do Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo (COA-ES).
A paixão por observar aves começou quando ele era ainda mais jovem, há cerca de dois anos. Vicente brincava com seu avô na Praça da Ciência, em Vitória, e se encantou com um pássaro de bico curto, fino e preto e penas em tons brancos, pretos e castanhos. Logo pesquisou e descobriu que era uma lavadeira-mascarada, um dos nomes populares da espécie Fluvicola nengeta.
“Eu achei a ave muito bonita e me inspirei. Eu não tinha muito interesse em aves, mas sempre gostei da natureza. Gostava de observar as flores e suas colorações e como elas soltam o pólen e as abelhas levam para as colmeias. Depois desse dia, pedi para o meu pai para observarmos aves, ele pensou alguns dias e disse sim. A primeira vez que eu ‘passarinhei’ foi no Parque Botânico, em Vitória”, relata o observador.
Vicente, que é observador de aves, participa de uma
Vicente, que é observador de aves, participa de uma "passarinhada" com sua máquina fotográfica Crédito: Divulgação
Sempre equipado com câmera fotográfica, binóculo e celular, Vicente já “passarinhou” em Vitória e Linhares, no Espírito Santo, em Barreiras, em São Desidério e na Chapada Diamantina, na Bahia, em Campos do Jordão, São Paulo, e em Foz do Iguaçu, no Paraná. Várias das fotos produzidas por ele são postadas no perfil do Instagram @vicente_observador_aves.

ESTUDO DAS AVES

Além de fotógrafo sensível, o estudante também gosta de se aprofundar no estudo das aves. “Quando está em casa nas horas vagas, Vicente faz questão de ler livros para aprender mais sobre o universo das aves, além de fazer desenhos e listas sobre as informações encontradas”, conta a orgulhosa mãe de Vicente, Mariana Vasconcellos Villas.
Embora a vida moderna gire em torno do universo digital, o observador mirim de aves cultiva o saudável hábito de ler livros físicos e exercitar seu talento a partir dessa prática.
“Ele não tem o hábito de telas e gosta muito de desenhar o que vê no livro e criar listas sobre as cidades onde as aves são encontradas, se estão ameaçadas de extinção. Nós sempre o incentivamos, desde o começo. Compramos livros e demos uma câmera antiga que tínhamos em casa. Temos muito orgulho desse caminho que ele está escolhendo de admirar e valorizar as belezas da natureza”, diz Mariana.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

No ar: como Casagrande foi de um céu a outro em menos de 24h

Pastor capixaba famoso muda e vai para uma das maiores igrejas de SP

Conheça o “prefeito tatu” do ES: ele abre mais de um bueiro por semana

Cliente reclama que pão fica duro de um dia pro outro e diz que vai à polícia

Santuário famoso do ES tem conta “sequestrada” e perde 10 mil seguidores

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Bahia Vitória (ES) São Paulo (SP) Fotografia Pássaros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Desintoxicação do fígado: 10 alimentos que podem ajudar
Imagem de destaque
Saúde do fígado: musculação pode reduzir riscos de doenças hepáticas 
Imagem de destaque
Vai empreender? Descubra como o seu perfil comportamental influencia os negócios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados