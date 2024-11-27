Cliente reclama que pão fica duro de um dia pro outro e diz que vai à polícia

Para o cliente, pãozinho só fica bom no dia da compra Crédito: Divulgação

Que a vida é dura, todo mundo sabe, mas comer pão duro já é demais, para algumas pessoas. Um áudio postado nesta semana em um grupo de moradores de um bairro de Vitória viralizou porque o suposto cliente, em tom de indignação, diz que vai recorrer à polícia e ao Procon porque o pão que ele compra numa famosa padaria da Capital fica duro no dia seguinte à aquisição.

“Recado para a padaria (...): vocês estão cometendo uma infração, vocês assam o pão num dia, ele fica molinho; no outro dia ele está duro que nem uma pedra”, reclamou o homem com voz pausada e solene.

Para o suposto cliente, essa “perecibilidade precoce” do produto não passa de uma estratégia comercial da padaria: “Isso é uma forma de incentivar o comprador a comprar mais pão”, deduziu.

Revoltado com a situação, o consumidor ameaçou recorrer aos órgãos oficiais: “Se vocês não derem um jeito nisso, vou denunciar vocês à polícia ”, avisou no primeiro áudio que postou. Em seguida, ele complementa em outro áudio, curto: “E no Procon também”.

No grupo do bairro, os comentários foram variados, inclusive de apoio ao reclamante. "O pão de sal eu adoro", disse um morador, que foi rebatido por outro: "Sim, na fornada, pois no outro dia está uma pedra. Golpe para cliente comprar". Outro ponderou: "É difícil, gente, cada um gosta de um jeito. Eu detesto pão moreno e muito crocante", agora na discussão derivada para qual a melhor característica de um pãozinho.