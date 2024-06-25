Famosa rede de padarias do Rio abre filial na Praia da Costa

A Nema da Praia da Costa
está localizada em um ponto de grande movimentação comercial do bairro, na esquina da Avenida Hugo Musso com a Rua XV de Novembro.
Segundo os proprietários da franquia da rede no Espírito Santo, as duas unidades vão gerar, juntas, em torno de 40 empregos diretos. O valor do investimento e as receitas previstas, segundo eles, não podem ser revelados por determinação contratual.
Fundada há seis anos em Ipanema, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, a Nema , até o ano de 2022, tinha apenas quatro lojas próprias e a partir daí iniciou o processo de expansão por franquia.
Além de 14 lojas na cidade do Rio de Janeiro, a rede tem filiais em Niterói (RJ), São Paulo (SP), Santo André (SP), Florianópolis (SC) e Fortaleza (CE).