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Leonel Ximenes

Famosa rede de padarias do Rio abre filial na Praia da Costa

Primeira unidade da franquia no Espírito Santo foi inaugurada no ano passado na Praia do Canto

Públicado em 

25 jun 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pães de fermentação natural, carro-chefe da Nema
Pães de fermentação natural, carro-chefe da Nema Crédito: Facebook
Conhecida pelos seus pães de fermentação natural, a rede de padaria Nema, do Rio de Janeiro, vai abrir sua segunda filial no Espírito Santo. Depois da unidade da Praia do Canto, inaugurada em outubro do ano passado, a rede chega à Praia da Costa, em Vila Velha, com abertura prevista para a última semana de agosto.
A Nema da Praia da Costa está localizada em um ponto de grande movimentação comercial do bairro, na esquina da Avenida Hugo Musso com a Rua XV de Novembro.
Segundo os proprietários da franquia da rede no Espírito Santo, as duas unidades vão gerar, juntas, em torno de 40 empregos diretos. O valor do investimento e as receitas previstas, segundo eles, não podem ser revelados por determinação contratual.

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Fundada há seis anos em Ipanema, na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, a Nema , até o ano de 2022, tinha apenas quatro lojas próprias e a partir daí iniciou o processo de expansão por franquia.
Além de 14 lojas na cidade do Rio de Janeiro, a rede tem filiais em Niterói (RJ), São Paulo (SP), Santo André (SP), Florianópolis (SC) e Fortaleza (CE).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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