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Leonel Ximenes

Restaurante de 26 anos anuncia fechamento e reabertura em breve no ES

Casa ocupava um imóvel na Praia da Costa e vai para o Centro de Vila Velha

Públicado em 

11 jun 2024 às 11:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fachada do Restaurante Delira na Av. Hugo Musso, na Praia da Costa
Fachada do Restaurante Delira na Av. Hugo Musso, na Praia da Costa Crédito: Instagram
Após 26 anos de funcionamento na Praia da Costa, o restaurante Delira anunciou nas redes sociais que vai fechar as portas, neste endereço, na próxima segunda-feira (17). O tradicional restaurante vai mudar-se para o Centro de Vila Velha.
Nilson de Lira, o proprietário da casa, não quis cravar uma data precisa por causa das obras, mas fez uma previsão de reabertura: “A gente conseguiu prorrogar por algum tempo a permanência na Praia da Costa, mas agora não deu mais. Se tudo correr bem, devemos inaugurar o novo endereço até o final deste mês de junho”.
O imóvel onde se instalará o Delira está em obras no Centro de Vila Velha
O imóvel onde se instalará o Delira está em obras no Centro de Vila Velha Crédito: Divulgação
No imóvel onde o Delira funciona, na Rua Hugo Musso, será construído um prédio residencial. O novo endereço do restaurante está localizado na casa que pertence à família do ex-governador Max Mauro, na Rua Araribóia 110, em um amplo terreno de 1.360 metros quadrados.
“Informamos aos nossos clientes, parceiros e amigos que a partir do dia 17/6/2024 encerraremos nossas atividades na sede localizada na Avenida Hugo Musso. Em breve divulgaremos a data de abertura da nova casa do Restaurante Delira, localizada na Rua Araribóia, 110, Centro de Vila Velha”, diz o comunicado da empresa nas redes sociais.
O comunicado do fechamento do restaurante
O comunicado do fechamento do restaurante Crédito: Instagram
O restaurante é conhecido por ser um tradicional ponto de encontro de torcedores do São Paulo, time do coração do também paulista Nilson de Lira.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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