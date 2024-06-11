Restaurante de 26 anos anuncia fechamento e reabertura em breve no ES

Nilson de Lira, o proprietário da casa, não quis cravar uma data precisa por causa das obras, mas fez uma previsão de reabertura: “A gente conseguiu prorrogar por algum tempo a permanência na Praia da Costa, mas agora não deu mais. Se tudo correr bem, devemos inaugurar o novo endereço até o final deste mês de junho”.
“Informamos aos nossos clientes, parceiros e amigos que a partir do dia 17/6/2024 encerraremos nossas atividades na sede localizada na Avenida Hugo Musso. Em breve divulgaremos a data de abertura da nova casa do Restaurante Delira, localizada na Rua Araribóia, 110, Centro de Vila Velha
”, diz o comunicado da empresa nas redes sociais.
O restaurante é conhecido por ser um tradicional ponto de encontro de torcedores do São Paulo, time do coração do também paulista Nilson de Lira.