Após 4 anos fechado pela pandemia, bar "diferente" reabre em Vitória

Fachada do Trapiche Gusmão, na Rua Gama Rosa Crédito: Ruy Perini

Centro Histórico de Vitória resiste e volta a abrigar o Trapiche Gamão, um espaço cultural com um pequeno bar que promove eventos como o lançamento de livros, seminários e palestras, em parceria com a Editora Cousa.

Reaberto na noite desta quarta-feira (5), o Trapiche funcionou de janeiro de 2018 a abril de 2020, quando precisou fechar por causa da pandemia de Covid-19. No período, promoveu exposições de artistas de primeira qualidade como Gilbert Chaudanne, Wagner Veiga, Tania Calazans, Jorge Solé e Raquel Falk, além de vários encontros culturais.

Um dos eventos mais importantes e marcantes realizado no espaço foi o Bloomsday, em 2019, em homenagem ao escritor James Joyce e seu romance “Ulisses”. Este evento, realizado no mundo todo, é comemorado anualmente no dia 16 de junho.

Ruy Perini (de camisa branca e mão no queixo) em debate cultural no espaço da Rua Gama Rosa. Na parede, obras de Gilberto Chaudanne Crédito: Divulgação

Grupos de estudo sobre a obra dos escritores Machado de Assis e Hilda Hilst, palestras com Elisa Lucinda e Viviane Mosé e apresentação de danças pomeranas durante o vernissage das aquarelas de Raquel Falk também ocorreram no imóvel localizado na Rua Gama Rosa, 236.

REINAUGURAÇÃO COM EXPOSIÇÃO E LIVRO

A proposta agora é continuar esse trabalho, iniciando com o evento “Retomando origens”, com a exposição de esculturas em bronze e resina de Nilson Camizão, e lançamento do livro para crianças “A história da estrela do mar”, uma releitura de Ruy Perini para a marchinha de carnaval “Estrela do mar”, de Marino Pinto e Paulo Soledade, lançada por Dalva de Oliveira em outubro de 1951 para o Carnaval de 1952. A entrada é gratuita.

Escultura do artista Nilson Camizão exposta na reabertura do Trapiche Gamão Crédito: Ruy Perini

As novidades não param por aí. Nesta sexta (7), haverá outro lançamento: “O livro dos Encontros”, por Annelise, pseudônimo de Angélica Gusmão, obra que aborda temas da sexualidade humana, tocando em pontos sensíveis das relações sexoafetivas com leveza e com humor.

“O Trapiche Gamão é um espaço cultural com um pequeno bar. Na primeira etapa funcionou também como café, mas a arte do café exige mão de obra, equipamentos e um espaço muito específico e trabalhoso. Achei que não compensava”, explica Ruy Perini, que é psiquiatra, escritor e proprietário da casa.

Exposição sobre a casa de Hilda Hilst, do artista plástico Wagner Veiga, que marcou a primeira fase do funcionamento do Trapiche Crédito: Divulgação

A proposta do bar cultural é funcionar de terça a sábado, mas o Trapiche vai abrir em um domingo neste mês por causa de um motivo especial. “No dia 16 faremos a comemoração do Bloomsday, que já é uma tradição também aqui em Vitória, liderada por Wilson Coêlho”, diz Perini.