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Leonel Ximenes

No Guinness: cidade do ES distribui "a maior carne de sol do mundo"

Prefeitura diz que vai tentar registrar o feito no livro dos recordes; iguaria foi uma das atrações da Feira dos Municípios

Públicado em 

10 jun 2024 às 16:57
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O chef Roberto Malacarne manipula o tacho com 250 kg de carne de sol com aipim
O chef Roberto Malacarne manipula o tacho com 250 kg de carne de sol com aipim Crédito: PMM/Divulgação
No último fim de semana foram distribuídas mais de 2 mil porções de carne de sol com aipim para os visitantes do estande da cidade de Montanha na Feira dos Municípios, realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra. Segundo a prefeitura, trata-se da maior porção de carne de sol até hoje conhecida no mundo.
O chef Roberto Malacarne utilizou cerca de 250 kg da carne de sol da cidade do Norte do Estado, um autêntico patrimônio gastronômico da região, sendo conhecida não apenas pela sua qualidade, mas também pela tradição e técnica de preparo passadas de geração em geração.
“Vamos encaminhar os registros para avaliação deste recorde e, pelo que já pesquisamos, não há recorde semelhante no Guinness Book. Acredito que será mais um grande reconhecimento da qualidade do que produzimos aqui em nossa região”, disse o prefeito André Sampaio.

FESTA DA CARNE DE SOL

Produto mais conhecido e motivo de orgulho do município, a carne tem até uma festa temática em sua homenagem. No próximo mês terá início a 6ª edição do Festival Gastronômico de Carne de Sol de Montanha com a participação de vários restaurantes.
Estes estabelecimentos vão participar de um desafio para apresentar o melhor prato típico da região aos clientes e aos chefs e vão concorrer a prêmios, após avaliação técnica e voto popular.
Além de Montanha, a carne de sol também é cultuada e consumida em toda a chamada Doce Terra Morena, como é conhecida esta região do extremo Norte do Espírito Santo que inclui Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros e Ponto Belo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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