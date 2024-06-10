No Guinness: cidade do ES distribui "a maior carne de sol do mundo"

O chef Roberto Malacarne manipula o tacho com 250 kg de carne de sol com aipim Crédito: PMM/Divulgação

No último fim de semana foram distribuídas mais de 2 mil porções de carne de sol com aipim para os visitantes do estande da cidade de Montanha na Feira dos Municípios, realizada no Pavilhão de Carapina, na Serra. Segundo a prefeitura, trata-se da maior porção de carne de sol até hoje conhecida no mundo.

O chef Roberto Malacarne utilizou cerca de 250 kg da carne de sol da cidade do Norte do Estado , um autêntico patrimônio gastronômico da região, sendo conhecida não apenas pela sua qualidade, mas também pela tradição e técnica de preparo passadas de geração em geração.

“Vamos encaminhar os registros para avaliação deste recorde e, pelo que já pesquisamos, não há recorde semelhante no Guinness Book. Acredito que será mais um grande reconhecimento da qualidade do que produzimos aqui em nossa região”, disse o prefeito André Sampaio.

FESTA DA CARNE DE SOL

Produto mais conhecido e motivo de orgulho do município, a carne tem até uma festa temática em sua homenagem. No próximo mês terá início a 6ª edição do Festival Gastronômico de Carne de Sol de Montanha com a participação de vários restaurantes.

Estes estabelecimentos vão participar de um desafio para apresentar o melhor prato típico da região aos clientes e aos chefs e vão concorrer a prêmios, após avaliação técnica e voto popular.