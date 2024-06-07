Após quase 40 anos, tradicional bar de Jardim da Penha vai fechar

Inaugurado em 1986 em Jardim da Penha
, o bar Calipe, reduto de bons caldos e principalmente da excelente feijoada, vai fechar as portas no próximo dia 15. A direção do estabelecimento informou que o proprietário do imóvel decidiu não renovar o aluguel.
O bar teve origem na Praia do Canto, no Posto Iate, na década de 1980, e mudou-se para a Rua Eugenílio Ramos, em Jardim da Penha, há 38 anos. Adquirido por Carlos Alberto Colli, o Alemão, nos anos 1990, o local virou um dos símbolos do bairro. Alemão morreu em 2022
e o negócio foi assumido pela família.
Nas redes sociais, o anúncio do fechamento do Calipe provocou tristeza: “A maioria dos estabelecimentos comerciais em Jardim da Penha, não só de Jardim da Penha, são alugados e muitos já passaram por isso. A não renovação é muito triste e até motivo de surpresa para muitos gestores”, escreveu um seguidor.
“Poxa, que pena! Vocês fazem parte da história de Jardim da Penha. Nunca vou parar de chamar a rua de vocês de ‘a rua do Calipe”, que todo mundo conhece”, lamentou-se outra internauta.
No vídeo em que anuncia o fechamento, Carla, filha de Alemão e uma das proprietárias do bar, convida os clientes para os últimos dias do reduto da boemia de Jardim da Penha. E deixou no ar uma incerteza sobre o futuro do estabelecimento. “Não sei se haverá possibilidade de levar o Calipe para outro lugar. Teria que procurar um ponto próximo”, disse.