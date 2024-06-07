Após quase 40 anos, tradicional bar de Jardim da Penha vai fechar

O Calipe vai ficar aberto até o dia 15 de junho Crédito: Instagram

Inaugurado em 1986 em Jardim da Penha , o bar Calipe, reduto de bons caldos e principalmente da excelente feijoada, vai fechar as portas no próximo dia 15. A direção do estabelecimento informou que o proprietário do imóvel decidiu não renovar o aluguel.

O bar teve origem na Praia do Canto, no Posto Iate, na década de 1980, e mudou-se para a Rua Eugenílio Ramos, em Jardim da Penha, há 38 anos. Adquirido por Carlos Alberto Colli, o Alemão, nos anos 1990, o local virou um dos símbolos do bairro. Alemão morreu em 2022 e o negócio foi assumido pela família.

Nas redes sociais, o anúncio do fechamento do Calipe provocou tristeza: “A maioria dos estabelecimentos comerciais em Jardim da Penha, não só de Jardim da Penha, são alugados e muitos já passaram por isso. A não renovação é muito triste e até motivo de surpresa para muitos gestores”, escreveu um seguidor.

A famosa feijoada do Calipe Crédito: Redes sociais

“Poxa, que pena! Vocês fazem parte da história de Jardim da Penha. Nunca vou parar de chamar a rua de vocês de ‘a rua do Calipe”, que todo mundo conhece”, lamentou-se outra internauta.