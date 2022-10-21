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Aos 56 anos

Morre Alemão, dono do bar Calipe, um dos mais tradicionais de Vitória

Segundo uma amiga da família, Carlos Alberto Colli foi encontrado morto em sua casa na noite de quinta-feira (20). A causa da morte foi parada cardíaca
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

21 out 2022 às 14:03

Publicado em 21 de Outubro de 2022 às 14:03

Carlos Alberto Colli (in memorian), o Alemão, proprietário do bar Calipe
Carlos Alberto Colli, o Alemão, comandava um tradicional bar da Capital Crédito: Reprodução/Instagram @barcalipejp
A boemia capixaba está de luto. Morreu na noite de quinta-feira (20), aos 56 anos, Carlos Alberto Colli, o Alemão, proprietário do bar Calipe, em Jardim da Penha.
Segundo uma amiga da família, Carlos foi encontrado sem vida por sua irmã, Rosilene, na madrugada de sexta (21), na casa onde moravam, em Vitória. "A Rosi estava trabalhando no bar e ele chegaria à noite para rendê-la, mas não apareceu e não atendia o celular. Quando a irmã voltou para casa de madrugada já encontrou ele sem vida", relatou a comerciante Elisa Fantin, que é amiga da família e dona de outro bar muito famoso no bairro, o Bar dos Coroas. 
Segundo familiares, a causa da morte foi parada cardíaca. Nascido em Nova Venécia, no Norte do Estado, Carlos Alberto Colli deixa três filhos: Carla, de 35 anos; Fernanda, de 26; e Arthur, de 15, e dois netos.

LUTO NA GASTRONOMIA

O Calipe, um dos mais tradicionais bares de Vitória, amanheceu de portas fechadas nesta sexta, em luto pelo falecimento de seu proprietário. O bar teve origem na Praia do Canto, no Posto Iate, na década de 1980, e mudou-se há mais de 30 anos para Jardim da Penha. Adquirido por Alemão nos anos 1990, o local virou um dos símbolos do bairro.
No Calipe, a figura alegre de Carlos Alberto sempre esteve presente. "Ele era uma figura e mandava muito bem na cozinha. Fazia um ótimo galo com batata, mas apenas para amigos, e algumas coisas fazia por encomenda. A feijoada e o caldinho de feijão eram a especialidade da casa", relembra o amigo Hudson Ruela, companheiro de boemia desde os primeiros anos do Calipe comandado por Alemão. 
Carlos Alberto Colli (in memorian), o Alemão, dono do Bar Calipe
Alemão e uma de suas especialidades: galo ensopado com batata Crédito: Arquivo pessoal/Hudson Ruela
"Ele era uma pessoa muito querida, um grande flamenguista... estava presente no bar todos os dias e eventualmente recebia a gente lá para uma roda de samba. Vai fazer muita falta", comenta o amigo Marcelo Freitas, bancário aposentado e integrante do grupo carnavalesco Para Rai de Bebo, que costumava se reunir no Calipe.   
Nas redes sociais do bar, clientes, colaboradores, amigos e familiares prestam suas últimas homenagens a Alemão. "Como estou triste com a notícia. Ele era tão amigo do meu pequeno. Quantas brincadeiras, sorrisos ao passar por sua calçada. Sempre uma palavra de alegria e carinho com ele. Meus sentimentos a toda a família", diz o comentário em um dos posts no Instagram que comunicaram o falecimento.  
O funeral de Carlos Alberto Colli será realizado neste sábado (22), no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta, Vila Velha. O velório começará às 8h e o sepultamento será às 15h30.

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