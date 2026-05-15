Carro passa por cima de criança e depois atinge casa em Cachoeiro

Uma criança foi atropelada por um carro que também atingiu uma casa no bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 14h da quinta-feira (15) e foi flagrado por câmeras de videomonitoramento (veja acima).
Josiane Simão é mãe de Arthur Henrique, de 9 anos, e contou que ele passa bem após o acidente. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado ao Hospital Infantil da cidade. Os exames não apontaram ferimentos graves, portanto ele recebeu alta no mesmo dia. "Graças a Deus não aconteceu o pior", disse.
O veículo, um Chevrolet Corsa Classic, atingiu a parede do quarto da dona de casa Thaís Corrêa, de 35 anos. Ela conta que estava com a filha bebê quando ouviu o forte impacto e olhou pela janela, por onde viu muita fumaça. Ao sair para tentar ajudar a motorista ferida, ela também soube do atropelamento.
A batida danificou principalmente o portão da casa, que foi consertado pela própria família de Thaís. “Minha cama estava encostada justamente na parede onde o carro bateu. Se não tivesse esse reforço, o carro teria entrado dentro do meu quarto”, disse a moradora.
A Polícia Militar foi procurada para mais detalhes sobre o caso.