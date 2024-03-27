Restaurante tradicional será instalado na casa de ex-governador do ES

Acabou o mistério: será na Rua Arariboia 110, no Centro de Vila Velha
, o local onde irá funcionar o tradicional Restaurante De Lira
, que depois de 26 anos de atividade vai deixar o imóvel que ocupa na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa.
O amplo casarão está localizado em um terreno de 1.360 m², em um trecho bucólico da rua, e foi residência por muitos anos da família do ex-governador Max Mauro, até hoje proprietária do imóvel.
Em contato com a coluna, Nilson de Lira, proprietário do restaurante, confirmou o novo endereço, mas afirmou que ainda vai divulgar oficialmente a nova localização do seu empreendimento.
O novo De Lira, que deve ser inaugurado até o fim do primeiro semestre se não houver imprevistos, fica nas imediações do Sítio Histórico da Prainha
e de um condomínio de casas de luxo que está sendo erguido na região.
O restaurante é conhecido por ser um tradicional ponto de encontro de torcedores do São Paulo, time do coração do também paulista Nilson de Lira. O imóvel na Hugo Musso será demolido para ser erguido no local um prédio residencial.