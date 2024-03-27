Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Restaurante tradicional será instalado na casa de ex-governador do ES

Local fica numa rua tranquila nas imediações do Sítio Histórico da Prainha, em Vila Velha

Publicado em 27 de Março de 2024 às 03:11

Públicado em 

27 mar 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O De Lira vai funcionar na Rua Arariboia 110, na casa que foi do ex-governador Max Mauro
O De Lira vai funcionar na Rua Arariboia 110 Crédito: Google Maps
Acabou o mistério: será na Rua Arariboia 110, no Centro de Vila Velha, o local onde irá funcionar o tradicional Restaurante De Lira, que depois de 26 anos de atividade vai deixar o imóvel que ocupa na Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa.
O amplo casarão está localizado em um terreno de 1.360 m², em um trecho bucólico da rua, e foi residência por muitos anos da família do ex-governador Max Mauro, até hoje proprietária do imóvel. 
Em contato com a coluna, Nilson de Lira, proprietário do restaurante, confirmou o novo endereço, mas afirmou que ainda vai divulgar oficialmente a nova localização do seu empreendimento.
O novo De Lira, que deve ser inaugurado até o fim do primeiro semestre se não houver imprevistos, fica nas imediações do Sítio Histórico da Prainha e de um condomínio de casas de luxo que está sendo erguido na região.
O restaurante é conhecido por ser um tradicional ponto de encontro de torcedores do São Paulo, time do coração do também paulista Nilson de Lira. O imóvel na Hugo Musso será demolido para ser erguido no local um prédio residencial.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Historiador afirma que data de fundação de Vitória está errada

Grupo que comprou escola no ES recebe R$ 1 bilhão de investimento

Mansão que foi de família tradicional na Praia do Canto já tem destino

Praia da Costa fica em Vitória? Os erros da revista da Azul sobre o ES

No Dia da Mulher, Vila Velha cria em lei o "Dia do Homem"

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Praia da Costa Vila Velha Sítio Histórico da Prainha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados