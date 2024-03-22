Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Grupo que comprou escola no ES recebe R$ 1 bilhão de investimento

Segunda maior rede de educação básica do país controla duas unidades no Estado, uma em Vitória e outra em Vila Velha

Publicado em 22 de Março de 2024 às 03:11

Públicado em 

22 mar 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Centro Educacional Primeiro Mundo em Vila Velha
Centro Educacional Primeiro Mundo em Vila Velha Crédito: Divulgação
A Inspira Rede de Educadores, grupo que controla 104 escolas no país, inclusive o Centro Educacional Primeiro Mundo, com unidades em Vitória e Vila Velha, recebeu um aporte de R$ 1 bilhão do fundo americano Advent, que com este investimento entra no setor de ensino básico do país.
O aporte do Advent no segundo maior grupo brasileiro de educação básica teve como coinvestidor o Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments).
Fundada em 2018 no Rio de Janeiro, a Inspira, segundo maior grupo de educação básica do país, tem 104 escolas, 57 mil alunos e uma receita líquida de mais de R$ 1 bilhão.
A Advent tem um histórico de investimentos na educação superior no país, em empresas como Kroton (atual Cogna Educação), FSG e Yduqs. O investimento na Inspira é o primeiro da Advent no segmento da educação básica.
Inaugurado em 1991, o Centro Educacional Primeiro Mundo foi vendido no final de 2020 à rede Inspira. O FIP Economia Real, gerido pelo BTG, tornou-se controlador da Inspira no mesmo ano.

LEONARDO DA VINCI É DE GRUPO INGLÊS

O setor de educação básica no Brasil, aliás, está na mira dos investidores externos. Concorrente direto do Primeiro Mundo, o Centro Educacional Leonardo da Vinci, localizado em Santa Lúcia, Vitória, também é controlado por um grupo internacional.
A rede de escolas Eleva, da qual a instituição fazia parte desde fevereiro de 2021, foi vendida no ano seguinte ao grupo Inspired Education, que tem sede em Londres, na Inglaterra, e conta com unidades de ensino em 20 países.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Lanchonete no Aeroporto de Vitória cobra 27,5% de “gorjeta”

Cidade do ES cria lei contra “proibidão” no trenzinho da alegria

Site da Amazon vende panela de barro para moqueca capixaba

Cinco hospitais do ES estão entre os 110 melhores do Brasil

Mansão que foi de família tradicional na Praia do Canto já tem destino

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Educação Vila Velha Vitória (ES) Escola
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados