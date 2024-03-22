Grupo que comprou escola no ES recebe R$ 1 bilhão de investimento

A Inspira Rede de Educadores, grupo que controla 104 escolas no país, inclusive o Centro Educacional Primeiro Mundo, com unidades em Vitória e Vila Velha, recebeu um aporte de R$ 1 bilhão do fundo americano Advent, que com este investimento entra no setor de ensino básico
do país.
O aporte do Advent no segundo maior grupo brasileiro de educação básica teve como coinvestidor o Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments).
Fundada em 2018 no Rio de Janeiro
, a Inspira, segundo maior grupo de educação básica do país, tem 104 escolas, 57 mil alunos e uma receita líquida de mais de R$ 1 bilhão.
A Advent tem um histórico de investimentos na educação superior no país, em empresas como Kroton (atual Cogna Educação), FSG e Yduqs. O investimento na Inspira é o primeiro da Advent no segmento da educação básica.
Inaugurado em 1991, o Centro Educacional Primeiro Mundo foi vendido no final de 2020 à rede Inspira. O FIP Economia Real, gerido pelo BTG, tornou-se controlador da Inspira no mesmo ano.
O setor de educação básica no Brasil, aliás, está na mira dos investidores externos. Concorrente direto do Primeiro Mundo, o Centro Educacional Leonardo da Vinci, localizado em Santa Lúcia, Vitória, também é controlado por um grupo internacional.