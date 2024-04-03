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Leonel Ximenes

A cidade que o Perim escolheu para abrir mais uma megaloja no ES

É a oitava unidade do grupo, que já tem filiais em Vila Velha, Vitória e Cariacica

Públicado em 

03 abr 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Supermercados Perim em Guarapari
A loja do Perim ao lado do canal de Guarapari Crédito: Marcelo Moryan
Guarapari, o balneário mais famoso do Espírito Santo, foi a cidade escolhida pelo Supermercados Perim para abrir sua oitava unidade no Estado. A data da inauguração ainda não foi definida pela empresa, mas a coluna apurou que deverá acontecer no começo do segundo semestre deste ano.
Segundo fontes do setor - o Perim não quis se pronunciar oficialmente -, a megaloja localizada no terreno onde funcionava o antigo clube dos funcionários do Supermercados Santo Antônio, no Parque Areia Preta, no centro da cidade, perto do mercado de peixes, terá 16 posições de caixas (check-outs) e dois pisos de estacionamento.
A loja foi concebida com um modelo de construção parecido com o da unidade de Cariacica, às margens da BR 262, e vai contar com equipamentos modernos, reúso de água e iluminação inteligente.
Neste momento, os equipamentos estão em teste, o estoque está sendo comprado e vai começar a contratação de funcionários para a loja. O número de vagas ainda não foi divulgado.
O Perim tem atualmente cinco lojas em Vila Velha, uma em Vitória e outra em Cariacica.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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