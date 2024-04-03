A cidade que o Perim escolheu para abrir mais uma megaloja no ES

Guarapari
, o balneário mais famoso do Espírito Santo, foi a cidade escolhida pelo Supermercados Perim para abrir sua oitava unidade no Estado. A data da inauguração ainda não foi definida pela empresa, mas a coluna apurou que deverá acontecer no começo do segundo semestre deste ano.
Segundo fontes do setor - o Perim não quis se pronunciar oficialmente -, a megaloja localizada no terreno onde funcionava o antigo clube dos funcionários do Supermercados Santo Antônio
, no Parque Areia Preta, no centro da cidade, perto do mercado de peixes, terá 16 posições de caixas (check-outs) e dois pisos de estacionamento.
A loja foi concebida com um modelo de construção parecido com o da unidade de Cariacica, às margens da BR 262
, e vai contar com equipamentos modernos, reúso de água e iluminação inteligente.
Neste momento, os equipamentos estão em teste, o estoque está sendo comprado e vai começar a contratação de funcionários para a loja. O número de vagas ainda não foi divulgado.
O Perim tem atualmente cinco lojas em Vila Velha, uma em Vitória e outra em Cariacica.