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Leonel Ximenes

Órgão público no ES usa o termo “membras”: está certo ou errado?

Site oficial da entidade utilizou a palavra em uma matéria sobre a enchente em Mimoso do Sul

Públicado em 

01 abr 2024 às 18:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Na dúvida, consulte um bom dicionário
Na dúvida, consulte um bom dicionário Crédito: Divulgação
O site do Ministério Público Estadual (MPES) publicou uma matéria sobre a visita que alguns dos seus integrantes fizeram à cidade de Mimoso do Sul, para apoiar as medidas de enfrentamento à tragédia provocada pela chuva, há 10 dias.
Não obstante a ação solidária institucional relevante, algo mais chamou a atenção no informativo: a utilização do termo feminino “membra”, que é pouco comum e que muita gente acha que está errado ou eivado de “ideologia feminista” . Afinal, está certo ou errado?
Está certíssimo. O MPES, antenado com os novos tempos, não só agradou às mulheres como acertou na utilização da palavra que designa “mulher que participa de um corpo social, político ou administrativo, ou de um grupo que tem atividades, interesses e objetivos comuns”, conforme o prestigiado Dicionário Houaiss, uma das referências no setor.
Aliás, não só o Houaiss abona o uso de “membra”. Outros dicionários da língua portuguesa, principalmente os mais modernos e exclusivamente digitais, utilizam essa palavra, que também é avalizada pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, o Volp da Academia Brasileira de Letras (Volp). Uma das exceções é o Dicionário Aurélio, que não registra o vocábulo.

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Embora admita que o uso do termo esteja correto, o professor Francisco Aurélio Ribeiro, doutor em Letras, professor, escritor e ex-presidente da Academia Espírito-santense de Letras, diz que, pessoalmente, não gosta da expressão: “Acho horrível, dói no coração”, resume.
Francisco Aurélio lembra que a palavra consta do Volp, o que, para ele, abona o uso do termo membra. “Palavra masculina terminada em ‘o’ admite a feminino terminada em ‘a’. Errado não está e se tem no Volp, é possível”, conforma-se.
Importante salientar que o substitutivo membro pode ser utilizado para designar tanto o masculino quanto o feminino, enquanto membra é para uso exclusivo do feminino.
Portanto, para nos referir às mulheres, podemos usar tanto membra como membro. O importante é que sejam competentes na função que assumem ou representam.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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