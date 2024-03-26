Vereador de Vitória quer trocar Museu da Baleia pelo Museu do Papa

O Espaço Baleia Jubarte (Museu da Baleia) e a Cruz Reverente na Praça do Papa Crédito: Ângelo Ventorim

Sai a baleia, entra o papa. Em resumo, esta é a proposta que o vereador Leonardo Monjardim (Patriota) está indicando para a Prefeitura de Vitória : criar o Museu do Papa, na Praça do Papa, no lugar onde atualmente está instalado o Espaço Baleia Jubarte, também conhecido como Museu da Baleia.

O vereador, que integra a base de apoio do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) na Câmara da Capital, argumenta que o tema e a localização do Museu da Baleia não estão de acordo com a simbologia cristã e histórica do local.

“Propomos a transferência do Museu da Baleia para um novo local, como o Projeto Tamar, onde terá maior relevância e simbologia em relação à conservação marinha e à preservação ambiental”, defende Monjardim.

Ele afirma também que a iniciativa visa homenagear a histórica visita de João Paulo II à capital capixaba em outubro de 1991, quando o chefe da Igreja Católica celebrou uma missa no local onde hoje se encontra a Cruz Reverente, criada pelo escultor grego Iannis Zavoudakis, radicado no Espírito Santo.

“Essa iniciativa é de grande valor histórico, cultural e espiritual para a nossa cidade, sobretudo para nós, católicos. Além de homenagear a visita do pontífice João Paulo II a Vitória em 1991, o museu será um espaço de encontro, reflexão e celebração. Um lugar para nutrir a nossa fé”, diz o parlamentar.