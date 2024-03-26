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Leonel Ximenes

Vereador de Vitória quer trocar Museu da Baleia pelo Museu do Papa

Parlamentar argumenta que homenagem ao pontífice é mais adequada para a Praça do Papa

Publicado em 26 de Março de 2024 às 03:11

Públicado em 

26 mar 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A baleia e a Cruz do Papa na Praça do Papa
O Espaço Baleia Jubarte (Museu da Baleia) e a Cruz Reverente na Praça do Papa Crédito: Ângelo Ventorim
Sai a baleia, entra o papa. Em resumo, esta é a proposta que o vereador Leonardo Monjardim (Patriota) está indicando para a Prefeitura de Vitória: criar o Museu do Papa, na Praça do Papa, no lugar onde atualmente está instalado o Espaço Baleia Jubarte, também conhecido como Museu da Baleia.
O vereador, que integra a base de apoio do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) na Câmara da Capital, argumenta que o tema e a localização do Museu da Baleia não estão de acordo com a simbologia cristã e histórica do local.
“Propomos a transferência do Museu da Baleia para um novo local, como o Projeto Tamar, onde terá maior relevância e simbologia em relação à conservação marinha e à preservação ambiental”, defende Monjardim.
Ele afirma também que a iniciativa visa homenagear a histórica visita de João Paulo II à capital capixaba em outubro de 1991, quando o chefe da Igreja Católica celebrou uma missa no local onde hoje se encontra a Cruz Reverente, criada pelo escultor grego Iannis Zavoudakis, radicado no Espírito Santo.
“Essa iniciativa é de grande valor histórico, cultural e espiritual para a nossa cidade, sobretudo para nós, católicos. Além de homenagear a visita do pontífice João Paulo II a Vitória em 1991, o museu será um espaço de encontro, reflexão e celebração. Um lugar para nutrir a nossa fé”, diz o parlamentar.
O acervo, pela proposta, incluirá fotografias, documentos, objetos pessoais e outros materiais relacionados à visita do papa João Paulo II, que se tornou santo em abril de 2014 no atual pontificado do papa Francisco.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Lorenzo Pazolini Vitória (ES) Praça do Papa Câmara de Vitória Leonardo Monjardim Baleia Jubarte
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