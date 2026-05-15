Mulher é morta com tiro na cabeça pelo companheiro em aldeia de Aracruz

Uma mulher de 30 anos foi morta a tiros pelo companheiro na Aldeia Córrego do Ouro, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, Angélica Coutinho da Vitória foi encontrada sem vida na porta da residência do casal, na noite de quinta-feira (14). Ela foi atingida por um disparo de revólver calibre 32 na cabeça.





De acordo com a PM, o suspeito e a arma utilizada no crime foram levados até a delegacia pelo cacique da aldeia. O homem contou aos policiais que os dois haviam discutido e que Angélica teria o atingido com uma panela. Segundo a versão apresentada por ele, o revólver foi pego apenas para intimidá-la, mas a mulher teria tentado tomar a arma, momento em que ocorreu o disparo.





Na casa do suspeito, os policiais encontraram outras duas armas: uma espingarda calibre 28 e outra calibre 32. Também foram apreendidas 10 munições calibre 32, sete munições calibre 28 e uma munição calibre 32 deflagrada.





A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda retorno.