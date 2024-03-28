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Leonel Ximenes

O mistério da imagem da santa que resistiu à enchente no ES

Coberto de barro e com a base trincada, pequeno objeto de devoção apareceu na sacada da janela da prefeitura da cidade mais atingida pela tragédia no Espírito Santo

Publicado em 28 de Março de 2024 às 18:06

Públicado em 

28 mar 2024 às 18:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A imagem do Imaculado Coração de Maria resistiu à tragédia em Mimoso do Sul
A imagem do Imaculado Coração de Maria ainda está na sacada da janela da prefeitura, quase uma semana depois da enchente Crédito: Jansen Lube
Ninguém sabe explicar ao certo como aquela pequena imagem foi parar ali, na sacada da janela da Prefeitura de Mimoso do Sul. E, principalmente, como aquele objeto frágil de devoção popular conseguiu resistir à maior tragédia da história do pequeno município do Sul do Espírito Santo.
Coberta pela lama e trincada em sua base, a imagem do Imaculado Coração de Maria continua exposta no mesmo local, como sinal de resistência de uma cidade que há quase uma semana foi atingida por uma enchente avassaladora.

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Mimoso do Sul ainda chora seus mortos, tenta consolar seus desabrigados e não cansa de contar os prejuízos, mas resiste. Resiste com muita resiliência, fé, trabalho e, principalmente, ajuda de toda a sociedade capixaba e brasileira, que continua mobilizada para levar conforto, solidariedade e bens materiais para que o povo mimosense faça essa travessia dificílima.
E tudo sob as bênçãos da santa que, da janela da prefeitura, observa a reconstrução da cidade.
Força, Mimoso do Sul!

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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