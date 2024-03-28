O mistério da imagem da santa que resistiu à enchente no ES

Ninguém sabe explicar ao certo como aquela pequena imagem foi parar ali, na sacada da janela da Prefeitura de Mimoso do Sul
. E, principalmente, como aquele objeto frágil de devoção popular conseguiu resistir à maior tragédia da história do pequeno município do Sul do Espírito Santo.
Coberta pela lama e trincada em sua base, a imagem do Imaculado Coração de Maria continua exposta no mesmo local, como sinal de resistência de uma cidade que há quase uma semana foi atingida por uma enchente avassaladora.
Mimoso do Sul ainda chora seus mortos, tenta consolar seus desabrigados e não cansa de contar os prejuízos, mas resiste. Resiste com muita resiliência, fé, trabalho e, principalmente, ajuda de toda a sociedade capixaba e brasileira, que continua mobilizada para levar conforto, solidariedade e bens materiais para que o povo mimosense faça essa travessia dificílima.
E tudo sob as bênçãos da santa que, da janela da prefeitura, observa a reconstrução da cidade.