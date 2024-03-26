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Momentos de tensão

“Foi desesperador”, diz grávida resgatada dentro de geladeira em Mimoso do Sul

Elivanda de Souza Brandão, 18 anos, gestante de 8 meses, foi colocada pelo marido no eletrodoméstico quando a água tomou conta da residência do casal

Publicado em 26 de Março de 2024 às 18:06

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

26 mar 2024 às 18:06
Uma moradora de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, recorreu a uma geladeira para se salvar da enchente que atingiu a cidade na última sexta-feira (22). Elivanda de Souza Brandão, de 18 anos, é moradora do bairro Recanto Verde e contou que a ideia foi uma alternativa encontrada pelo marido diante do desespero ao ver a casa ser tomada pela água.
"Fiquei com medo quando ele me colocou dentro da geladeira, com medo de não dar certo, com medo de perder ele também. Foi desesperador"
Elivanda de Souza Brandão - Moradora de Mimoso do Sul
“Foi desesperador”, diz grávida resgatada dentro de geladeira em Mimoso do Sul
Elivanda contou que ela e o marido se abrigaram nesta geladeira para se salvarem da enchente em Mimoso do Sul Crédito: Arquivo pessoal e Diocese de Cachoeiro
Uma equipe da Diocese Cachoeiro de Itapemirim estava em Mimoso do Sul e gravou o relato da família. O marido da Elivanda, Rulian Dias Amaral, de 20 anos, contou que tinha acabado de ajudar um vizinho acamado quando viu que a água tomar conta da casa dele e da esposa. 
“Nisso que voltei nadando para minha casa, (a água) já tava até no meu peito. A minha geladeira estava boiando dentro de casa, foi a única solução que achei de salvar a minha vida e da minha esposa. Coloquei ela dentro da geladeira, empurrei para o lado de fora e caí dentro da água. Fui escorando na geladeira até achar um ponto mais alto para nos abrigarmos", contou.
O marido conta que em um certo ponto de correnteza, a geladeira virou na água, mas o casal conseguiu nadar até um terraço. Os dois permaneceram no local até às 9 horas da manhã, quando o resgate do Corpo de Bombeiros chegou em um bote salva-vidas. 
“Foi desesperador. Eu destronquei o tornozelo, machuquei bastante. A gente quase bateu em um poste, quase morremos eletrocutados. Quando a geladeira virou, ela bebeu muita água... eu bebi muita água [...] A gente só pensava em Deus nessa hora. Foi Deus que nos deu forças", ressalta.
Elivanda, que está grávida de oito meses da Maria Cecília, relata que se agarrou à fé para não perder as esperanças. “Só pedi a Deus para nos ajudar, eu só pensava na minha filha. Tinha medo de cair na água, bater a barriga em alguma coisa e perder a minha filha”, contou a jovem.

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