“Foi desesperador”, diz grávida resgatada dentro de geladeira em Mimoso do Sul

Uma moradora de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, recorreu a uma geladeira para se salvar da enchente que atingiu a cidade na última sexta-feira (22) . Elivanda de Souza Brandão, de 18 anos, é moradora do bairro Recanto Verde e contou que a ideia foi uma alternativa encontrada pelo marido diante do desespero ao ver a casa ser tomada pela água.

"Fiquei com medo quando ele me colocou dentro da geladeira, com medo de não dar certo, com medo de perder ele também. Foi desesperador" Elivanda de Souza Brandão - Moradora de Mimoso do Sul

Elivanda contou que ela e o marido se abrigaram nesta geladeira para se salvarem da enchente em Mimoso do Sul Crédito: Arquivo pessoal e Diocese de Cachoeiro

Uma equipe da Diocese Cachoeiro de Itapemirim estava em Mimoso do Sul e gravou o relato da família. O marido da Elivanda, Rulian Dias Amaral, de 20 anos, contou que tinha acabado de ajudar um vizinho acamado quando viu que a água tomar conta da casa dele e da esposa.

“Nisso que voltei nadando para minha casa, (a água) já tava até no meu peito. A minha geladeira estava boiando dentro de casa, foi a única solução que achei de salvar a minha vida e da minha esposa. Coloquei ela dentro da geladeira, empurrei para o lado de fora e caí dentro da água. Fui escorando na geladeira até achar um ponto mais alto para nos abrigarmos", contou.

O marido conta que em um certo ponto de correnteza, a geladeira virou na água, mas o casal conseguiu nadar até um terraço. Os dois permaneceram no local até às 9 horas da manhã, quando o resgate do Corpo de Bombeiros chegou em um bote salva-vidas.

“Foi desesperador. Eu destronquei o tornozelo, machuquei bastante. A gente quase bateu em um poste, quase morremos eletrocutados. Quando a geladeira virou, ela bebeu muita água... eu bebi muita água [...] A gente só pensava em Deus nessa hora. Foi Deus que nos deu forças", ressalta.