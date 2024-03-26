Voluntários se unem na distribuição de doações em Mimoso do Sul

A longa fila no portão da Cooperativa de Laticínios de Mimoso do Sul (Colamisul) representa a solidariedade chegando em Mimoso do Sul. Na sede da empresa funciona um grande centro de distribuição de mantimentos, água, produtos de higiene para quem perdeu tudo devido aos temporais na região. E a ajuda chega de todos os lados.

De Vila Velha , um grupo de amigos atravessou 174 quilômetros em três carros carregados com botija de gás, água, roupas e até um fogão. Além dos suprimentos, os veículos utilizados na viagem da Grande Vitória para o Sul capixaba também são utilizados para levar as doações a outros bairros.

Por serem automóveis de estrada de terra, os veículos conseguem atravessar a lama que tomou conta da cidade. Com a intenção de oferecer ajuda, um grupo de trilheiras, de Iconha, pilotou por quatro municípios da região.

Com motos de trilhas, voluntários percorrem pontos com lama em Mimoso e distribuem mantimentos Crédito: Rafaela Marquezini

“Os maridos da gente vão distribuir nas comunidades e ver se precisam de cesta básica. Eles voltam e avisam para polícia o que é necessário”, contou uma das voluntárias, para a apresentadora e repórter Rafaela Marquezini, da TV Gazeta.

Outra ajudante também estava presente separando as roupas que seriam doadas nesta terça-feira (26). “Estamos separando as roupas masculinas e femininas para facilitar no momento de enviar. Todas serão enviadas ainda hoje”, explicou a servidora pública Hellen Ramalho, voluntária de Presidente Kennedy.

Pessoas de diferentes cidades capixabas se unem em solidariedade às vítimas de Mimoso do Sul Crédito: Rafaela Marquezini

Ao saírem da cooperativa, a rede de solidariedade se estende à Igreja Batista de Mimoso do Sul. Lá também foi montado outro centro de distribuição de onde partem com ajuda em carros de grande porte.

Marmitas

Com a lama invadindo e ainda permanecendo nas casas, lojas e carros, os moradores da região de Mimoso do Sul, uma das mais afetadas pela chuva entre sexta-feira (22) e sábado (23), estão sem ter onde cozinhar. Por isso, os alimentos perecíveis que chegam são usados na produção de marmitas.

“Precisamos de doações de embalagens para poder fazer as quentinhas. Aviso para população, não tem nada estragando. Estão na câmera fria da cooperativa”, explicou José Vasconcellos.