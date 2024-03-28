Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Por que a Quaresma tem mais de 40 dias e quando ela termina?

Calendário litúrgico foi mudado há 55 anos pelo papa Paulo VI

Publicado em 28 de Março de 2024 às 16:06

Públicado em 

28 mar 2024 às 16:06
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Papa Francisco celebra missa no Vaticano
Papa Francisco celebra missa no Vaticano Crédito: Vatican News
Todo ano é a mesma dúvida: quanto tempo dura a Quaresma, o período litúrgico que começa na Quarta-Feira de Cinzas e que é marcado, segundo a tradição católica, por momentos de reflexão, abstinência e jejum? A resposta remete a uma decisão de um papa católico que acabou mudando o calendário litúrgico.
Há 55 anos, em 1969, o papa Paulo VI publicou as “Normas Universais do Ano Litúrgico” e o “Novo Calendário Romano Geral”, determinando que o tempo da Quaresma vai da Quarta-feira de Cinzas até a Missa na Ceia do Senhor, exclusive”. Isso significa que, na atual forma do rito romano, a Quaresma se encerra na Quinta-feira Santa, antes da missa vespertina do lava-pés e da instituição da eucaristia.
Mais recentemente, em 1988, essa norma e o novo calendário foram confirmados pela Carta Circular Paschalis Sollemnitatis, da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, um dos dicastérios (departamentos) mais importantes do governo da Igreja Católica.

Veja Também

Padre de 69 anos tem mal súbito e morre em Cariacica

Morre, aos 83, o padre dos discursos e das cartas do Palácio Anchieta

Portanto, nesta quinta-feira (28), à tarde, um dos períodos litúrgicos mais ricos de simbolismo chega ao fim, 44 dias depois da Quarta-Feira de Cinzas, que em 2024 começou bem mais cedo - no dia 14 de fevereiro.
Um grupo considerável de católicos, principalmente, costuma cumprir alguma penitência nesse período, como, por exemplo, deixar de ingerir bebidas alcoólicas ou se abster de comer um alimento de que gosta muito.
Mas, atenção, a tradição também recomenda que a Sexta-Feira Santa, dia da Paixão e Morte de Jesus Cristo, seja dia de reflexão, abstinência e também jejum, como na Quaresma.
Portanto, os mais devotos deveriam se sentir livres de tais obrigações apenas no Sábado de Aleluia, ou Sábado Santo, o dia que marca a véspera da Páscoa e a expectativa pela ressurreição de Jesus.
É o que defende, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, sacerdote da Arquidiocese de Cuiabá (MT) e grande ativista nas redes sociais.
“Para nós, católicos, a Quaresma e o espírito de penitência que a acompanha só devem cessar de fato na noite do Sábado Santo. Mais do que uma questão de datas e nomenclaturas, é uma questão de coerência”, pontua.

Veja Também

Justiça barra duas assembleias de igreja evangélica na Praia do Canto

Igreja evangélica vira patrimônio histórico imaterial do ES

Para o padre, é preciso não se precipitar: “Não faz sentido preparar-se com afinco ao longo de todo um tempo, justamente para celebrar a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, e ‘pisar na jaca’ nos dias em que celebramos esses mistérios. É como comer o bolo de casamento antes de a festa começar”, compara Paulo Ricardo.
Lembrando que, após a missa vespertina da Quinta-Feira Santa, inicia-se o Tríduo Pascal, período mais sagrado para o catolicismo e que abrange a Sexta-feira Santa, o Sábado Santo, que tem o seu centro na Vigília Pascal à noite, e concluindo-se com o Domingo da Ressurreição.
A coluna deseja uma santa Semana Santa e uma Feliz Páscoa a todos.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Restaurante tradicional será instalado na casa de ex-governador do ES

Michel Teló fará o show de encerramento da Festa da Penha

Vereador de Vitória quer trocar Museu da Baleia pelo Museu do Papa

Historiador afirma que data de fundação de Vitória está errada

Gorjeta acima de 10% é legal? A resposta pode te surpreender

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

jesus cristo Páscoa Igreja Católica Semana Santa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados