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Leonel Ximenes

Igreja evangélica vira patrimônio histórico imaterial do ES

Denominação foi fundada há 120 anos no Espírito Santo

Publicado em 25 de Dezembro de 2023 às 03:11

Públicado em 

25 dez 2023 às 03:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Evangélicos orando: lei é reconhecimento à história dos batistas
Evangélicos orando: lei é reconhecimento à história dos batistas Crédito: Divulgação
Assembleia Legislativa promulgou, nesta quinta-feira (21), a Lei 12.019/2023, que declara as Igrejas Batistas como patrimônio histórico imaterial do Espírito Santo.
A iniciativa é de autoria do deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), que participou da solenidade de promulgação da lei ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos).
“É um reconhecimento à história e à contribuição dos batistas no Espírito Santo. As primeiras igrejas foram fundadas há 120 anos em solo capixaba e, desde então, um grande trabalho de evangelização e de socialização tem sido feito em nosso Estado”, disse Bahiense, que é batista.
Os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).
O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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