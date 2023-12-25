Igreja evangélica vira patrimônio histórico imaterial do ES

A Assembleia Legislativa
promulgou, nesta quinta-feira (21), a Lei 12.019/2023, que declara as Igrejas Batistas como patrimônio histórico imaterial do Espírito Santo.
A iniciativa é de autoria do deputado estadual Delegado Danilo Bahiense (PL), que participou da solenidade de promulgação da lei ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos).
“É um reconhecimento à história e à contribuição dos batistas no Espírito Santo. As primeiras igrejas foram fundadas há 120 anos em solo capixaba e, desde então, um grande trabalho de evangelização e de socialização tem sido feito em nosso Estado”, disse Bahiense, que é batista.
Os bens culturais
de natureza imaterial dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas).
O patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.