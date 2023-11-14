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Leonel Ximenes

Pastor consegue liminar e volta a comandar Igreja Batista da Praia do Canto

Usiel Carneiro de Souza havia recorrido da decisão judicial que determinou o seu afastamento

Públicado em 

14 nov 2023 às 18:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pastor Usiel presidindo culto na Praia do Canto
Pastor Usiel presidindo culto na Praia do Canto: "Foram dias difíceis, mas agora a igreja está em festa" Crédito: Divulgação
O pastor Usiel Carneiro de Souza pode voltar a presidir a Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC). A decisão é do desembargador Sergio Ricardo de Souza, que, no final da tarde desta terça-feira (14), concedeu liminar ao líder religioso que estava afastado por decisão judicial.
O magistrado considerou que há “ausência de legitimidade” na ação movida por 25 ex-membros da igreja, que acusavam Usiel Carneiro de desvio da doutrina batista.
“Sendo assim, ao menos neste exame inicial, vislumbra-se a verossimilhança da tese de ausência de legitimidade dos agravados para requerer a instauração do Concílio. De outra banda, o perigo de dano ao agravante é evidente, diante de possível afastamento do agravante de suas funções perante a IBPC lastreado em procedimento instaurado por membros inativos da entidade religiosa. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso”, escreveu o desembargador em sua sentença.

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“Eu e minha família estamos celebrando muito. Foram dias difíceis, mas agora a igreja está em festa. Essa decisão representa a confirmação de minha expectativa, esperança e confiança na justiça”, comemorou o pastor Usiel, que anunciou que nesta quarta-feira (15), às 19h, vai presidir um culto de gratidão na IBPC. "Vamos celebrar e reafirmar a fé que nos trouxe até aqui e nos levará adiante."
"O que estava sendo feito era uma contradição de um princípio simples de liberdade e respeito à fé, ao espaço cúltico, e isso foi revisto. Recebo essa decisão com muita celebração e sou grato ao desembargador pela sua celeridade diante da nossa comunidade de fé"
Usiel Carneiro de Souza - Pastor da Igreja Batista da Praia do Canto
A liminar favorável ao pastor, que é defendido pelo advogado José Carlos Rizk Júnior, foi deferida após Usiel ser afastado e ameaçado de multa por decisão de dois juízes de primeira instância (Maurício Camatta Rangel e Jaime Ferreira Abreu) e depois de dois desembargadores abrirem mão de julgar o recurso impetrado pela defesa.
No recurso ao Tribunal de Justiça, o desembargador Jorge Henrique Valle se declarou impedido de julgar o processo, no dia 6 de novembro, enquanto a desembargadora Maria A. C. da Silva, no dia 13, se declarou suspeita.

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Diante dessa situação, o processo foi redistribuído e o desembargador Sergio Ricardo de Souza foi designado para assumir o processo no TJ, conforme revelado pela coluna na tarde desta terça-feira (14).
“A igreja a partir de hoje tem um pouco de paz para que o pastor Usiel volte a presidir os trabalhos”, comemorou Rizk, que também é presidente da OAB-ES. “Quem tem legitimidade para definir os caminhos da igreja são seus membros regulares”, acrescentou.

AÇÃO MOVIDA POR 25 EX-MEMBROS DA IGREJA

No início de outubro, o pastor Usiel foi afastado da Igreja Batista da Praia do Canto por força uma decisão judicial, que considerou que o ministério pastoral dele tinha divergências inconciliáveis com a doutrina batista.
A decisão determinava que o pastor se afastasse da direção da igreja, além de entregar as chaves do local e todas as documentações de gestão do imóvel.

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A ação para afastamento foi movida por 25 ex-membros da IBPC, que afirmavam que o pastor violava a doutrina batista. A queixa passou por deliberação de um Concílio Decisório para apuração do caso.
Na última sexta (10), com a decisão da Justiça determinando o afastamento de Usiel Carneiro da presidência da Igreja Batista e o aumento das multas em caso de descumprimento das decisões judiciais, o pastor desistiu de presidir o culto no domingo (12) à noite.
Manifestação de fiéis da Igreja Batista da Praia do Canto em favor do pastor Usiel
Manifestação de fiéis da Igreja Batista da Praia do Canto em favor do pastor Usiel, no último domingo (12) Crédito: Divulgação
Logo depois da celebração dominical noturna, um grupo de fiéis fez uma manifestação em frente à igreja pedindo a volta do líder religioso, que só na tarde desta terça (14) obteve uma decisão favorável do desembargador Sergio Ricardo de Souza pelo seu retorno à presidência da IBPC.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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