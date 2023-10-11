Presidente da OAB-ES assume a causa do pastor afastado da Igreja Batista

O pastor anunciou que iria recorrer da decisão do juiz da 1ª Vara Cível de Vitória, Maurício Rangel Camata, que concedeu uma liminar favorável a um grupo de 25 ex-membros da IBPC, que pediram o afastamento do líder religioso.
A coluna ouviu o advogado José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES e sócio do escritório Rizk Filho Advogado Associados, contratado pelo pastor. Segundo Rizk Filho, ele vai estudar o processo durante o feriadão, mas adiantou que está convicto de que não há irregularidade alguma no ministério pastoral de Usiel Carneiro.
Rizk Filho se diz convicto da ausência de elementos que deram provimento à liminar concedida pela Justiça: “Aqui há uma ausência de qualquer materialidade de desvio do pastor. Não vi nenhum fato de desvio de verba, de conduta equivocada. Não encontrei, e nem vou encontrar, nenhum desvio do pastor Usiel”, enfatizou.