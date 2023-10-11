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Leonel Ximenes

Presidente da OAB-ES assume a causa do pastor afastado da Igreja Batista

José Carlos Rizk Filho foi contratado pelo pastor Usiel Carneiro de Souza, que comanda a igreja da Praia do Canto

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 19:05

Públicado em 

11 out 2023 às 19:05
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Culto na Igreja Batista da Praia do Canto: nos próximos 30 dias, só celebração virtual
Culto na Igreja Batista da Praia do Canto Crédito: Arquivo IBPC
O escritório Rizk Filho Advogado Associados assumiu nesta quinta-feira (11) a causa do pastor Usiel Carneiro de Souza, que foi afastado do comando da Igreja Batista da Praia do Canto (IBPC) por suposto “desvio de doutrina”.
O pastor anunciou que iria recorrer da decisão do juiz da 1ª Vara Cível de Vitória, Maurício Rangel Camata, que concedeu uma liminar favorável a um grupo de 25 ex-membros da IBPC, que pediram o afastamento do líder religioso.

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A coluna ouviu o advogado José Carlos Rizk Filho, presidente da OAB-ES e sócio do escritório Rizk Filho Advogado Associados, contratado pelo pastor. Segundo Rizk Filho, ele vai estudar o processo durante o feriadão, mas adiantou que está convicto de que não há irregularidade alguma no ministério pastoral de Usiel Carneiro.
“Não tem desvio de doutrina tampouco desvio de dinheiro. Nenhum fato específico ou materialidade. Registro que queremos respeitar as instâncias da igreja, mas a decisão da assembleia dos seus membros é soberana e trabalharemos também a questão da maioria esmagadora dos fiéis e membros ativos da igreja apoiar o pastor”, afirmou o advogado.
Rizk Filho se diz convicto da ausência de elementos que deram provimento à liminar concedida pela Justiça: “Aqui há uma ausência de qualquer materialidade de desvio do pastor. Não vi nenhum fato de desvio de verba, de conduta equivocada. Não encontrei, e nem vou encontrar, nenhum desvio do pastor Usiel”, enfatizou.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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josé carlos rizk filho Justiça Praia do Canto OAB-ES Igreja Evangélica
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