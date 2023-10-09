Fiéis divulgam documento em apoio ao pastor da Praia do Canto afastado

No culto que presidiu à noite, com a igreja lotada, Usiel foi aplaudido em pé durante quase um minuto pelos fiéis, que também articularam um documento, com mais de 300 assinaturas, coletadas no próprio domingo à noite, em apoio ao pastor batista.
No final da tarde de domingo, Usiel Carneiro fez uma live, ao lado de dois membros do Conselho da Igreja
, na qual rebateu as acusações contra ele e anunciou que vai recorrer da sentença de afastamento da IBPC.
No culto, o pastor recebeu os aplausos de cabeça baixa, contrito, fez um agradecimento simples ao acolhimento e proferiu uma fala ouvida com atenção pelo auditório em que enfatizou o tempo inteiro a necessidade da misericórdia “como expressão maior do amor cristão’, fundamentando-se nas palavras paulinas do capítulo 5 do livro de Gálatas.
Ao receber o microfone de outro pastor após os aplausos dos fiéis, Usiel apontou para sua mulher, que estava presente ao culto, e disse em tom de brincadeira, arrancando gargalhadas dos frequentadores: “Amor, cancela o terapeuta amanhã, porque essa maneira tão amorosa cura muitas coisas".
Quando o culto terminou, transmitido ao vivo pelo canal da igreja no Youtube, um documento elaborado por membros da igreja começou a circular e recebeu cerca de 300 assinaturas imediatas. Nesta segunda (9), o manifesto já contava com o apoio de mais de 400 signatários.
Basicamente, o documento reafirma as palavras do pastor Usiel e de dois membros do Conselho da Igreja – Ademir Cardoso e Eliézer Santos Taeds, proferidas numa live ao vivo no meio da tarde de domingo, e pede que “a Justiça e a Convenção Batista do Estado do Espírito Santo cessem a perseguição religiosa” contra a igreja.
Após o preâmbulo sobre a decisão do juiz da 1ª Vara Cível de Vitória
, Maurício Rangel Camata, que concedeu liminar a um pedido de afastamento do pastor da presidência da igreja, o documento diz que não reconhece como verdadeiras as acusações feitas contra o pastor Usiel Carneiro de Souza.
“Reconhecemos e reivindicamos nossa tradição que, segundo os históricos princípios batistas, a condução da igreja local é atribuição exclusiva de seus membros, cuja assembleia geral é soberana para deliberar sobre quaisquer assuntos internos de nossa comunidade de fé”, diz um trecho do documento ao qual a coluna teve acesso.