Tradicional casa de striptease ao lado de igreja evangélica vai se mudar no ES

Gritos, agora, só de louvor e adoração. A tradicional boate Lady Laura, aquela que o poeta diz que abriga “amores proibidos”, está mudando de endereço. Vizinha de muro de um templo e de uma emissora de rádio da Igreja Cristã Maranata
, em Itaparica, Vila Velha
, a casa de striptease vai se instalar às margens da Rodovia do Sol, em local não tão distante, onde funcionava outra boate.
A faixa anunciando a mudança a partir do dia 10 de maio está afixada no muro da boate, bem visível. Aliás, a imagem do anúncio da mudança da Lady Laura, fundada em outubro de 1984, está viralizando nas redes sociais
, o que sugere que a clientela fiel está atenta às movimentações do seu espaço de diversão secreto.
À coluna, um representante da Igreja Maranata afirmou que a convivência com a boate, apesar da natureza bem diferente das duas atividades, sempre foi cordial e sem conflitos, embora admita um certo constrangimento com o vizinho.
Que o amor sempre prevaleça.