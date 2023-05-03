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Leonel Ximenes

Tradicional casa de striptease ao lado de igreja evangélica vai se mudar no ES

A partir de 10 de maio, boate inaugurada há 28 anos vai se instalar em novo endereço, mais distante do templo cristão

Públicado em 

03 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A faixa em frente à Lady Laura anunciando a mudança da boate
A faixa em frente à Lady Laura anunciando a mudança da boate Crédito: Divulgação
Gritos, agora, só de louvor e adoração. A tradicional boate Lady Laura, aquela que o poeta diz que abriga “amores proibidos”, está mudando de endereço. Vizinha de muro de um templo e de uma emissora de rádio da Igreja Cristã Maranata, em Itaparica, Vila Velha, a casa de striptease vai se instalar às margens da Rodovia do Sol, em local não tão distante, onde funcionava outra boate.
A faixa anunciando a mudança a partir do dia 10 de maio está afixada no muro da boate, bem visível. Aliás, a imagem do anúncio da mudança da Lady Laura, fundada em outubro de 1984, está viralizando nas redes sociais, o que sugere que a clientela fiel está atenta às movimentações do seu espaço de diversão secreto.
À coluna, um representante da Igreja Maranata afirmou que a convivência com a boate, apesar da natureza bem diferente das duas atividades, sempre foi cordial e sem conflitos, embora admita um certo constrangimento com o vizinho.
Que o amor sempre prevaleça.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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