Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Tradicional família de Vitória põe mansão à venda por R$ 7,5 milhões

Imóvel, um dos mais icônicos da Praia do Canto, pode ser transformado em ponto comercial ou ser mantido como residência

Públicado em 

27 jan 2023 às 15:51
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Vista área do imóvel, cercado de verde, localizado na Av. Saturnino de Brito
Vista área do imóvel, cercado de verde, localizado na Av. Saturnino de Brito Crédito: Divulgação
Uma das casas mais tradicionais de Vitória está à venda por R$ 7,5 milhões. Localizada na movimentada Avenida Saturnino de Brito, na Praia do Canto, a mansão da família Santos Neves foi erguida em 1952, tem dois pavimentos (gabarito máximo permitido pelo PDU para a área) e 363 metros quadrados de área construída em um lote de 1.246 metros quadrados.
Uma autêntica relíquia encravada em uma das áreas mais valorizadas da Capital onde predominam edifícios. “Essa é uma das casas mais icônicas e tradicionais da Praia do Canto. É o melhor ponto comercial à venda de Vitória”, destaca a consultora imobiliária Juliana Leão, representante exclusiva do imóvel.
Ela diz que a mansão dos Santos Neves é ideal para uso comercial como restaurante, clínica ou lojas de conveniência. Mas a especialista pondera que o imóvel também pode ser todo revitalizado e continuar sendo utilizado como residência, embora precise de intervenções.

Veja Também

Vamos preservar os imóveis de valor histórico no ES?

Aposentado no ES vende mansão para dar volta ao mundo de veleiro

“Por ser uma casa de 70 anos, ela precisa de uma reforma, incluindo a parte elétrica e hidráulica, mas não há dúvida de que tem uma boa estrutura”, explica.
O casarão também não tem suítes. No térreo, é equipado com quatro quartos, um banheiro e um lavabo. No pavimento superior, tem dois quartos e um banheiro. O imóvel tem garagem com duas vagas cobertas, mas no terreno, cercado por verde, há espaço para mais sete vagas para automóveis, segundo Juliana.
"Representar um imóvel tão valioso e histórico como esse é um grande privilégio e uma responsabilidade que eu sinto com muito orgulho e dedicação. Me sinto muito honrada de fazer parte desse processo e estou ansiosa para encontrar o investidor ou morador certo para essa casa icônica"
Juliana Leão - Consultora imobiliária e representante do imóvel
A consultora informa que o imóvel não tem nenhuma restrição legal, não é tombado nem localizado em terreno de marinha. Portanto, segundo ela, não há impedimento para a construção tradicional ser demolida (mas a coluna torce para que ela seja preservada, em nome da História da nossa Capital).
O casarão da família Santos Neves construído em 1952
O casarão da família Santos Neves construído em 1952 Crédito: Carlos Alberto da Silva

UMA PRAIA DO CANTO QUE FICOU NA LEMBRANÇA

Há cinco anos, em entrevista à reportagem de A Gazeta, uma das herdeiras do imóvel, Beatriz Santos Neves, contou como tudo começou. Segundo ela, a casa foi construída pelos seus pais entre 1952 e 1953, quando ela tinha 8 anos de idade, e que na época a avenida ainda não existia, nem mesmo a Ponte de Camburi.

Veja Também

Conheça a história da “Alameda do Amor”, a rua do motel em Vila Velha

História no chão: tradicional hotel do interior do ES é demolido

“Isso aqui era uma pedreira. Não tinha a rua nem a ponte, tanto é que a gente atravessava o canal nadando para brincar em Camburi, que na época era um matagal. Havia umas cinco casas na região apenas. É um imóvel antigo que eu não considero luxuoso, mas, sim, confortável e feito para a família”, relembra.
Diante de tanta beleza e história, que o próximo proprietário desta casa a mantenha de pé. As futuras gerações merecem conhecer um símbolo de uma cidade que já foi bela, bucólica e humanizada.

Veja Também

Após 24 anos, tradicional armarinho fecha as portas no ES

Supermercado tradicional de Guarapari tem falência decretada oficialmente

Tradicional família de Vitória fecha três hotéis; inclusive o Aruan

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Praia do Canto Vitória (ES) Imóvel Mercado imobiliário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lemborexante: entenda como funciona o novo remédio para insônia
Imagem de destaque
Lasanha ao molho branco: 7 receitas fáceis e deliciosas para o almoço de domingo
Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados