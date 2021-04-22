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Leonel Ximenes

Conheça a história da “Alameda do Amor”, a rua do motel em Vila Velha

Via em Itapuã tem nome oficial, mas a comunidade e a prefeitura preferem o apelido carinhoso

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 02:02

Públicado em 

22 abr 2021 às 02:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeto da Alameda do Amor com a mangueira preservada no meio da pista
Projeto da Alameda do Amor com a mangueira preservada no meio da pista Crédito: PMVV/Divulgação
O nome oficial é Rua Belo Horizonte, mas que os mineiros nos perdoem: o trecho da via onde ficava o Chalé Motel, em Itapuã, já recebeu outro nome, muito mais romântico: foi apelidado de “Alameda do Amor”, inclusive pela própria Prefeitura de Vila Velha. É uma alusão aos muitos encontros amorosos num dos motéis mais antigos e tradicionais da cidade.
Aliás, esse pequeno trecho da rua tem outro nome oficial, Luiz Paquera, uma homenagem da Câmara de Vereadores ao ex-dono do motel. Mas é da “Alameda do Amor” que vamos tratar aqui.
Na noite de segunda (19), o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) assinou a ordem de serviço para execução das obras de urbanização da nova via. A obra tem previsão de ser finalizada em 120 dias e deve custar R$ 350 mil.

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A prefeitura vai reurbanizar uma área de 1.387 m² com drenagem, pavimentação, calçada cidadã, rampas de acessibilidade, piso tátil, paisagismo e sinalização vertical e horizontal.
Se tem amor, nada mais natural que a obra da alameda preserve a natureza. A pedido da comunidade do entorno, uma mangueira situada no meio da via será mantida. A preservação da árvore chegou a ser motivo de uma campanha nas redes sociais liderada pelas gêmeas Ana Carolina e Maria Fernanda de Souza. No final, o amor venceu.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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