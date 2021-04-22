Conheça a história da “Alameda do Amor”, a rua do motel em Vila Velha

O nome oficial é Rua Belo Horizonte, mas que os mineiros nos perdoem: o trecho da via onde ficava o Chalé Motel, em Itapuã
, já recebeu outro nome, muito mais romântico: foi apelidado de “Alameda do Amor”, inclusive pela própria Prefeitura de Vila Velha. É uma alusão aos muitos encontros amorosos num dos motéis mais antigos e tradicionais da cidade.
Aliás, esse pequeno trecho da rua tem outro nome oficial, Luiz Paquera, uma homenagem da Câmara de Vereadores ao ex-dono do motel. Mas é da “Alameda do Amor” que vamos tratar aqui.
Na noite de segunda (19), o prefeito Arnaldinho Borgo
(Podemos) assinou a ordem de serviço para execução das obras de urbanização da nova via. A obra tem previsão de ser finalizada em 120 dias e deve custar R$ 350 mil.
A prefeitura vai reurbanizar uma área de 1.387 m² com drenagem, pavimentação, calçada cidadã, rampas de acessibilidade, piso tátil, paisagismo e sinalização vertical e horizontal.