Rua do antigo Chalé Motel começa a ser urbanizada em Vila Velha

Desapropriação do terreno aconteceu em setembro de 2020; trecho será urbanizado a partir desta segunda-feira (19) Crédito: Reprodução | PMVV

O novo trecho da rua Belo Horizonte, que vai interligar as avenidas São Paulo e Hugo Musso, em Itapuã, Vila Velha, começa a ser urbanizado nesta segunda-feira (19). A transmissão ao vivo, que marca o início da obra onde ficava o antigo Chalé Motel, no bairro Itapuã, poderá ser acompanhada às 18 horas, no canal do YouTube da Prefeitura de Vila Velha

O trecho, apelidado de “Alameda do Amor”, vai receber drenagem, pavimentação, calçada cidadã, rampas de acessibilidade, piso tátil, sinalização vertical e horizontal, e paisagismo. “Em menos de três meses concluímos o projeto e vamos facilitar a mobilidade na região”, destacou o secretário de Obras, Edmo Pires.

Com a abertura da via, o motorista poderá seguir da avenida Antônio Gil Veloso, na orla de Itapuã, até a parte de dentro do bairro, diretamente pela rua Belo Horizonte Crédito: Reprodução | PMVV

Os trabalhos começaram na última sexta-feira (16) com o nivelamento da via, após o levantamento topográfico do terreno. Com a abertura da via, o motorista poderá seguir da avenida Antônio Gil Veloso, na orla de Itapuã, até a parte de dentro do bairro, diretamente pela rua Belo Horizonte, que funcionará como binário com a rua Jair de Andrade.