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"Alameda do amor"

Rua do antigo Chalé Motel começa a ser urbanizada em Vila Velha

Novo trecho da rua Belo Horizonte vai interligar as avenidas São Paulo e Hugo Musso, em Itapuã

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 09:32

Publicado em 

19 abr 2021 às 09:32
Desapropriação do terreno aconteceu em setembro de 2020; trecho será urbanizado a partir desta segunda-feira (19)
Desapropriação do terreno aconteceu em setembro de 2020; trecho será urbanizado a partir desta segunda-feira (19) Crédito: Reprodução | PMVV
O novo trecho da rua Belo Horizonte, que vai interligar as avenidas São Paulo e Hugo Musso, em Itapuã, Vila Velha, começa a ser urbanizado nesta segunda-feira (19). A transmissão ao vivo, que marca o início da obra onde ficava o antigo Chalé Motel, no bairro Itapuã, poderá ser acompanhada às 18 horas, no canal do YouTube da Prefeitura de Vila Velha.
O trecho, apelidado de “Alameda do Amor”, vai receber drenagem, pavimentação, calçada cidadã, rampas de acessibilidade, piso tátil, sinalização vertical e horizontal, e paisagismo. “Em menos de três meses concluímos o projeto e vamos facilitar a mobilidade na região”, destacou o secretário de Obras, Edmo Pires.
Com a abertura da via, o motorista poderá seguir da avenida Antônio Gil Veloso, na orla de Itapuã, até a parte de dentro do bairro, diretamente pela rua Belo Horizonte
Com a abertura da via, o motorista poderá seguir da avenida Antônio Gil Veloso, na orla de Itapuã, até a parte de dentro do bairro, diretamente pela rua Belo Horizonte Crédito: Reprodução | PMVV
Os trabalhos começaram na última sexta-feira (16) com o nivelamento da via, após o levantamento topográfico do terreno. Com a abertura da via, o motorista poderá seguir da avenida Antônio Gil Veloso, na orla de Itapuã, até a parte de dentro do bairro, diretamente pela rua Belo Horizonte, que funcionará como binário com a rua Jair de Andrade.
O objetivo de desafogar o trânsito na região sempre foi um anseio dos moradores, que acompanham o desenrolar dos fatos desde o início da desapropriação, em setembro de 2020, que deixou liberada uma área total de 1.387 m². A previsão é de que a intervenção seja concluída em quatro meses.

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