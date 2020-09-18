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Mobilidade urbana

Chalé Motel começa a ser demolido para dar lugar a uma rua em Vila Velha

O planejamento prevê a abertura de mais uma via para facilitar a mobilidade urbana no bairro Itapuã. Os trabalhadores começaram a demolição na última segunda (14)

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 17:40
Início da demolição do antigo Chalé Motel, em Vila Velha
Início da demolição do antigo Chalé Motel, em Vila Velha Crédito: Divulgação Prefeitura de Vila Velha
Nove meses após a Prefeitura de Vila Velha e o proprietário do antigo Chalé Motel entrarem em acordo pela desapropriação do imóvel, o trabalho para a demolição da estrutura localizada na Rua Belo Horizonte, no bairro Itapuã, começou. O planejamento prevê a abertura de mais uma rua no local para facilitar a mobilidade urbana na região, perto da Praia de Itapuã. Os trabalhadores começaram a obra na última segunda-feira (14).
Segundo o secretário municipal de Obras, Luiz Otávio Machado de Carvalho, a demolição e a limpeza da área devem durar até 45 dias. Após a primeira etapa, deve ocorrer o projeto de drenagem e pavimentação da via, que ainda está sendo elaborado pela pasta.

Prefeitura de Vila Velha inicia demolição do antigo Chalé Motel

A Prefeitura informou que deve entregar o trecho, pavimentado e com sistema de drenagem, até o final do ano.

ENTRE DECISÕES JUDICIAIS

Com objetivo de gerenciar a mobilidade urbana, a Prefeitura de Vila Velha optou por abrir uma nova rua no bairro Itapuã. Ainda no início de 2019, a administração municipal deu início ao processo de desapropriação parcial do terreno onde funcionava o Chalé Motel, já que o estabelecimento teria sido construído em área pública.
Em agosto de 2019, após saber que parte do estabelecimento, construído de maneira irregular, seria desapropriado, o antigo proprietário afirmou que não tinha conhecimento que o terreno pertencia ao poder público. Segundo a defesa de Luiz Francisco, dono do antigo edifício desde 1978, o cartório não havia atentado para a "particularidade" do local.
Em agosto do ano passado, a administração municipal recebeu oficialmente o imóvel desapropriado. A área total a ser desapropriada é de 1.387,19 m² e a Prefeitura precisou reembolsar R$ 3,7 milhões,  que foram pagos ao proprietário.

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