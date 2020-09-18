Batida entre moto e carro

Mulher morre e filha fica ferida em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha

Mãe e filha estavam em uma moto, que colidiu contra um carro na altura do bairro São Conrado ao tentar fazer um retorno na rodovia na noite desta quinta-feira (17). Criança de 7 anos teve fratura exposta na perna

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 08:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 08:51
Mãe e filha estavam em moto que colidiu contra carro na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Mãe e filha estavam em moto que colidiu contra carro na Rodovia do Sol, em Vila Velha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Mulher morre e filha fica ferida em acidente na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Uma mulher de 33 anos morreu e a filha dela, de 7 anos, ficou gravemente ferida depois que a moto em que ambas estavam colidiu contra um carro na Rodovia do Sol. O acidente aconteceu por volta das 21h30 desta quinta-feira (17), na entrada do bairro São Conrado, região da Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.
Mãe e filha receberam os primeiros socorros ainda na rua. O motorista do carro não teve ferimentos graves, segundo parentes dele que estiveram no local do acidente.
"A mulher estava sangrando muito. Ela estava quase desacordada, fomos conversando com ela para ela ir se reanimando. A menina teve fratura exposta na perna", contou à TV Gazeta uma pessoa que presenciou o acidente, mas não quis ser identificada.

MOTO ESTAVA NA CONTRAMÃO, SEGUNDO TESTEMUNHAS

De acordo com apuração da TV Gazeta, testemunhas contaram que o acidente foi provocado pela motociclista. Ela teria saído de uma rua na contramão, que só é mão para quem vai acessar o bairro São Conrado. A mulher tentou fazer um retorno seguir no sentido Vila Velha, mas acabou sendo tingida pelo carro na pista lateral. Quem viu o acidente, disse que o motorista do carro não teve culpa.
"Ele tentou tirar. Tirou o carro fora ainda, mas não teve jeito. Ela vinha a uns  60 km/h, mas veio de uma vez, não teve como ele sair. Ele tentou sair ainda, mas não deu tempo", contou uma testemunha que pediu para não ser identificada.
Mãe e filha estavam em moto que colidiu contra carro na Rodovia do Sol, em Vila Velha
Carro envolvido no acidente. Testemunhas dizem que motorista não teve culpa Crédito: Reprodução / TV Gazeta
A mulher que pilotava a moto ficou em estado grave e foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, mas não resistiu aos ferimentos. A criança teve uma fratura exposta na perna e foi levada para o Hospital Infantil de Vitória. 
Com informações de Daniella Carla, da TV Gazeta.

