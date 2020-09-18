Pedreiro morre após cair de terraço em Vitória

Imóvel que o homem estava trabalhando quando caiu Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um pedreiro morreu depois de cair de uma altura de cinco metros, no bairro São Pedro, em Vitória , na noite desta quinta-feira (17). Ele estava trabalhando em uma obra no terraço de uma casa quando se desequilibrou e caiu. O acidente aconteceu na rua Independência.

Uma ambulância do Samu foi chamada mas, quando chegou, o homem já estava morto. Médicos disseram que o pedreiro, de aproximadamente 60 anos, caiu de cabeça no chão e morreu na hora.

Segundo peritos da Polícia Civil, que estiveram no local, o homem estava subindo uma escada dentro do imóvel quando se desequilibrou e caiu. De acordo com a reportagem da TV Gazeta, a perícia constatou que a causa da morte foi mesmo um acidente.

Parentes estiveram no local. Eles ficaram abalados, não quiseram gravar entrevista e também não autorizaram o dono do imóvel a dar qualquer informação, nem mesmo o nome da vítima. O corpo do homem foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória.