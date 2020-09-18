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No bairro São Pedro

Pedreiro morre após cair de terraço em Vitória

De acordo com a polícia, ele se desequilibrou e caiu de uma altura de cinco metros

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 06:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 06:47
Imóvel que o homem estava trabalhando quando caiu
Imóvel que o homem estava trabalhando quando caiu Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um pedreiro morreu depois de cair de uma altura de cinco metros, no bairro São Pedro, em Vitória, na noite desta quinta-feira (17). Ele estava trabalhando em uma obra no terraço de uma casa quando se desequilibrou e caiu. O acidente aconteceu na rua Independência.
Uma ambulância do Samu foi chamada mas, quando chegou, o homem já estava morto. Médicos disseram que o pedreiro, de aproximadamente 60 anos, caiu de cabeça no chão e morreu na hora.

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Segundo peritos da Polícia Civil, que estiveram no local, o homem estava subindo uma escada dentro do imóvel quando se desequilibrou e caiu. De acordo com a reportagem da TV Gazeta, a perícia constatou que a causa da morte foi mesmo um acidente.
Parentes estiveram no local. Eles ficaram abalados, não quiseram gravar entrevista e também não autorizaram o dono do imóvel a dar qualquer informação, nem mesmo o nome da vítima. O corpo do homem foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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